Deze bezoekmaatregelen nemen de Overijsselse ziekenhuizen vanwege het coronavirus

De ziekenhuizen in Overijssel verscherpen vanwege het coronavirus de maatregelen voor bezoekers en patiënten. Zo gaat de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) met vestigingen in Almelo en Hengelo terug van twee naar één bezoekuur per dag.

Het avondbezoek wordt in Almelo en Hengelo wel verlengd, nu is dat van zes uur 's avonds tot acht uur. Er mag maximaal één bezoeker per keer bij een patiënt. Uitzonderingen zijn er voor de kinderafdeling en neonatologie of mensen in hun laatste levensfase. Alles in overleg met de behandelend arts of de verpleging.

Zwolle

In Isala Zwolle liggen momenteel 6 patiënten met het coronavirus. Er is nog voldoende capaciteit, zegt de woordvoerder van het ziekenhuis, maar uit voorzorg worden niet noodzakelijke operaties uitgesteld. Dat is om de druk op het ziekenhuispersoneel en de capaciteit op de intensive care niet te vergroten.

Ook hanteren ze in het Zwolse ziekenhuis maximaal twee bezoekers per bezoekuur, met uitzonderingen als het om patiënten gaat die op de kinderafdeling of intensive care liggen. Wel wordt net als bij andere ziekenhuizen en zorginstellingen gezegd dat bij enige twijfel, verkoudheid of griepverschijnselen een beroep wordt gedaan op het gezonde verstand; stel dan je bezoek aan het ziekenhuis uit.

Isala laat weten dat zij contact opnemen met patiënten van de polikliniek, om te bekijken of die afspraak door kan gaan, telefonisch wordt behandeld of zelfs uitgesteld. Het ziekenhuis benadrukt dat de artsen zelf contact zoeken met patiënten.

Deventer

Het Deventer Ziekenhuis hanteert ook een maximum van één bezoeker per bezoekuur. Operaties en afspraken gaan gewoon door, als dit verandert neemt het ziekenhuis zelf contact op met de mensen. Het bezoekersrestaurant is gesloten, omdat dit ook onder 'horeca' valt en vanuit het kabinet is besloten dat horecabedrijven dicht moeten zijn.

Hardenberg

Het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg hanteerde al een bezoekerslimiet van maximaal twee bezoekers per bezoekuur. Het ziekenhuis geeft de mogelijkheid aan patiënten om hun bezoek aan de polikliniek telefonisch af te handelen, mits de arts dat medisch verantwoord vindt. Ook hiervoor ligt het initiatief bij de medische staf en niet bij de patiënt.

Enschede

Het Medisch Spectrum Twente in Enschede gaat ook zoveel mogelijk poliklinische afspraken telefonisch afhandelen. Ook hier benadrukt het ziekenhuis dat dit alleen gebeurt als het medisch verantwoord is en het initiatief gaat uit van het ziekenhuis. Patiënten hoeven niet zelf te bellen. Ook in het MST geldt een maximum van twee bezoekers per patiënt per dag.

Alle ziekenhuizen houden zich aan de hygiënevoorschriften zoals geen handen schudden, gepaste afstand waar mogelijk en niet dringende afspraken worden verzet, telefonisch of via videobellen gedaan.

De ziekenhuizen vragen de mensen alleen te bellen als het echt nodig is, om het personeel zoveel mogelijk te ontzien.