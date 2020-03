SP Hof van Twente maakt zich zorgen over asbestsanering van tuinen in Goor

Asbestsanering in de wijk 't Gijmink in Goor (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Waarom krijgen bewoners van de Irisstraat en omgeving in Goor bij wie asbest in de grond zit, na sanering geen tegemoetkoming in de kosten van het herstel van hun tuin? Dat wil de SP in de gemeente Hof van Twente weten. Als die tegemoetkoming er niet komt, vreest de SP dat veel bewoners sanering van de vervuilde grond niet laten uitvoeren. De partij stelt daarover vragen aan het gemeentebestuur.

Bewoners van onder meer de Irisstraat ontvingen begin februari een brief waarin de mogelijkheid van kosteloos bodemonderzoek naar asbest op hun percelen werd aangekondigd. Dat onderzoek is nodig omdat er in de grond mogelijk asbest ligt.

Informatieavond

Het onderzoek is gratis, net als de sanering. De kosten voor herinrichting van de tuin moeten wel zelf betaald worden. Binnenkort organiseert de gemeente een informatieavond.

Over de uitkomst van het onderzoek worden bewoners geïnformeerd. Als er te veel asbest in de grond zit, wordt dit geregistreerd. Als de bewoner besluit om de grond niet te saneren dan blijft de aantekening in het Kadaster staan, wat bij de verkoop van de woning een belangrijk nadeel is.

Ongesaneerde grond

Toch denkt de SP dat veel bewoners niet over zullen gaan tot sanering van hun tuin als ze zelf moeten opdraaien voor de herstelkosten. En dat is volgens de partij niet alleen nadelig voor de bewoners, maar ook voor de gemeente want zo blijft de gemeente mogelijk zitten met een grote hoeveelheid niet gesaneerde grond.

Bij eerdere saneringen in Goor kregen bewoners nog wel een tegemoetkoming in de kosten van de herinrichting. De SP wil van het gemeentebestuur van Hof van Twente weten waarom dat nu niet het geval is.