Verdachte doodsteken Chantal de Vries herinnert zich nog steeds niet alles

De raadsman liet eerder al weten dat zijn cliënt zo goed als mogelijk zijn medewerking verleent aan het politieonderzoek. Wat hij zich herinnert, vertelt hij aan de rechercheurs.

Het is echter niet zo dat de man zich gaandeweg steeds meer herinnert, waardoor de recherche intussen een duidelijk beeld zou hebben van wat er die nacht is gebeurd.

'Tijdlijn nog niet compleet'

Volgens advocaat Keupink is dit nog steeds niet helemaal bekend. "Zo is de tijdlijn nog altijd niet compleet." De verdachte heeft intussen al een tijdje niet meer met de recherche gesproken, maar volgens Keupink staat er binnenkort weer een nieuw verhoor gepland.

Kwetsbaar persoon

De advocaat wil niet kwijt of zijn cliënt intussen een - bekennende of ontkennende - verklaring heeft afgelegd. "Dat vind ik in dit stadium niet correct om daarover te vertellen. Dat komt tijdens de pro-formazitting op 9 april ongetwijfeld aan de orde. We hebben het hier over een kwetsbaar persoon. Dan is terughoudendheid op zijn plaats."

De advocaat zegt niet te kunnen zeggen of de recherche ook de telefoon van de verdachte heeft kunnen achterhalen. "Er is weliswaar een aantal spullen van hem in beslag genomen, maar ik weet niet of daar ook zijn telefoon tussenzit. Ik heb de lijst van in beslag genomen goederen nog niet uitgebreid bestudeerd."

Observatiekliniek

De verdachte staat intussen op de lijst voor opname in het Pieter Baan Centrum (PBC), de psychiatrische observatiekliniek waar gedragsonderzoekers zich over hem zullen buigen. Gezien de wachtlijst voor het PBC zal het echter nog wel even duren voor hij naar Utrecht kan worden overgebracht.

Teruggetrokken leven

De verdachte leidde tot aan zijn arrestatie een teruggetrokken leven. Hij woonde weliswaar zelfstandig in de binnenstad van Hengelo, maar kon dat niet zonder de begeleiding van professionele hulpverleners.

De man kon die nacht circa een half uur na de fatale steekpartij al worden aangehouden. Daarbij was hij slechts gekleed in een wit t-shirt. Ondanks een uitgebreide zoekactie, waarbij de politie onder meer een drone en een duikteam inzette, is het niet gelukt de rode trui van de verdachte te achterhalen. Ook was de politie op zoek naar een onbekend persoon. Op beveiligingsbeelden was namelijk te zien dat de verdachte, al bellend, iemand zou hebben begroet. Het is echter niet gelukt die persoon op te sporen.

Onderzoek naar moordwapen

Tijdens een zoekactie is destijds een aantal voorwerpen opgedregd. Volgens een politiewoordvoerster wordt nog steeds onderzocht of het moordwapen hier tussen zit.



Tekst gaat verder onder foto

Er zijn meerdere spullen opgedregd. Onderzocht wordt of het moordwapen ertussen zit (Foto: News United/Jack Huygens)

Geen bekenden van elkaar

De Hengeloër had die nacht een bezoek gebracht aan bar De Nul, dichtbij grand-café De Twee Wezen, waar Chantal werkte.

Na haar werk liep de Almelose naar De Hampshire, waar ze haar auto had geparkeerd. Daar is ze vermoedelijk de verdachte tegengekomen. Voor zover bekend kenden de twee elkaar niet en liepen ze elkaar die nacht bij toeval tegen het lijf.

Een ooggetuige verklaarde later tegenover RTV Oost dat de dader tijdens de fatale steekpartij een uiterst verwarde indruk maakte.