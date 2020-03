Giethoorn is uitgestorven, maar het werk ligt niet stil

Waar normaal gesproken met dit zonnige weer altijd wel volk te vinden is, zijn de straten en grachten van Giethoorn nu compleet uitgestorven. Het is er stiller dan op de stilste maandag.

Stille grachten

Restaurants zijn gesloten en ook de meeste bootverhuurders zijn niet aan het werk. Een enkeling, die geen horecavergunningen heeft, probeert toch nog wat te verdienen aan de bootverhuur. Maar toeristen zijn ver te zoeken en dus is ook deze bedrijfstak een onzekere markt geworden. Rondvaarten met een grotere boot zijn in ieder geval allemaal afgelast.

Wie nog wel fluisterboten verhuurt durft dat niet meer hardop te zeggen. Uit schaamte misschien, of omdat verwacht wordt dat premier Rutte in zijn toespraak vanavond de maatregelen nog verder aanscherpt.

Geen fluisterboot te bekennen in de grachten van Giethoorn (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Doorwerken

Er is nog wel wát volk op straat te vinden. De bouwvakkers van een lokale aannemer werken door zolang het kan. "Leveranciers leggen de spullen voor de deur neer en we moeten het zelf naar binnen brengen", zegt aannemer Bart Smit. "Maar dat vinden we heel begrijpelijk en niet erg, we kunnen voorlopig in ieder geval doorwerken."

De mannen in overall lopen wel met een ruime boog om elkaar heen en proberen steeds minimaal twee meter afstand van elkaar te houden. De radio staat aan en ze proberen de lol in het leven te blijven zien.

Lokale aannemer werkt door zolang als dat kan in Giethoorn (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Rietdekker

Iets verderop in het dorp snijdt een rietdekker de touwtjes van bossen riet los. Hij is bezig het dak te dekken van een nieuw gebouw dat binnenkort in gebruik genomen moet worden.

"Iedereen moet thuiswerken en mijn man dus ook. Ben ik even blij dat hij hier voorlopig nog genoeg te doen heeft!" Monique Kollen probeert de voordelen te blijven zien van de lockdown van een groot deel van het land. Haar man Hemmo is rietsnijder en rietdekker, nu ander werk stil ligt kan hij thuis verder.

Rietdekker kan veilig thuiswerken op zijn eigen dak (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Kinderspeelboerderij

De bedoeling is dat in het Paasweekend de deuren openen van de eerste kinderspeelboerderij in Giethoorn. Het stuk land waarop straks gespeeld zal worden, ligt er nog onbewerkt bij. Aan het naastgelegen horecapand wordt hard gewerkt.

"Ja we willen in het Paasweekend de deuren openen, als dat tegen die tijd mag tenminste. Want we gaan hier gezonde snacks verkopen. De bedoeling is dat de kinderen straks lekker in de kinderboerderij kunnen ravotten, terwijl de ouders hier rustig kunnen genieten van de prachtige omgeving."

Mooie plannen voor de toekomst. Toch is het ook voor Monique en Hemmo Kollen afwachten in hoeverre Corona de plannen in het honderd gooit. In ieder geval hoeven ze hier voorlopig nog niet te navelstaren.

