Binnen 24 uur naar ruim 1600 leden, Coronahulp Salland barst uit haar voegen

Want dat ontbreekt er nog even aan, aan die hulpvragen. De pagina die Margreeth gister optuigde wordt vooralsnog vooral overspoeld door mensen die ineens tijd over hebben en daarom hun hulp aanbieden.



Podium creëren

Dat was precies de reden dat Margreeth gisteren de pagina oprichtte. "Ik zat met mijn man in de keuken en we concludeerden dat we wel eens een tijdje vrij konden gaan hebben. Ik zag wat vergelijkbare initiatieven voorbij komen, maar nog niets in Salland. Dan is die pagina snel gemaakt."



Ze wilde vooral een podium creëren, een plek waar hulpvraag en -aanbod elkaar snel en makkelijk kunnen vinden. Met ruim 1600 aanmeldingen in 24 uur bleek vooral het aanbod geen enkel probleem. "Ik heb er net maar een bericht op gezet dat we nu moeten wachten op hulpvragen. We verzuipen nu in de berichten van het aanbod, we schieten ons doel voorbij."



Niet doorslaan

We moeten niet doorslaan, wil ze maar zeggen. "Het is goed om kleine diensten te doen, maar zaken als oppassen op kinderen? Laten we daar voorzichtig mee zijn. Het is niet voor niets dat de opvang dicht zit, dan moeten we niet een alternatieve kinderopvang gaan maken. Het allerbelangrijkste is dat we met z'n allen de ernst van de situatie inzien en daar ook naar handelen."



Gebruik je gezonde verstand en bewaar de rust, daar komt het op neer. "En weet dat er een plek is waar je terecht kunt met je hulpvraag. Maar deze plek is niet heilig. Kijk ook dichterbij huis. Dat is nu belangrijk, dat we omzien naar elkaar. Kijk in de straat of je iemand blij kunt maken, of je een boodschapje kunt meenemen.

