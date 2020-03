Joggen met mama, voetballlen met papa of huiswerk maken tijdens coronacrisis?

De coronacrisis en de maatregelen die daarbij horen veroorzaken een ongewoon straatbeeld voor een maandag. Op stadspleinen en bij openbare gebouwen in Deventer is het bijvoorbeeld stil. Op grasvelden en speelvelden in de stad is het drukker dan normaal met spelende of sportende kinderen.

Het is even zoeken, even wennen, zo op de eerste maandag van de scholensluiting. Maar wat opvalt: vooral veel basisschoolkinderen die vanwege de coronacrisis vrij zijn, zoeken het vertier vandaag buitenshuis in de lentezon. Joggende moeders met kinderen en voetballende vaders met hun kroost in een stadspark. Het zijn ongewone beelden voor een maandag.

'Gymles in het park'

In het Deventer Rijsterborgherpark is vader Sander met zijn drie kinderen aan het voetballen. "Dit is de gymles", zegt hij lachend. "Het is allemaal nog een beetje zoeken. Mijn vrouw en ik werken allebei, het is een beetje geven en nemen nu. Goed afstemmen hoe we het met de kinderen doen."

Wat ook de voetballende vader opvalt: de relaxte sfeer in het park aan de stadsrand, met veel passanten en sportende ouders met kinderen. "Een beetje een zaterdaggevoel, ja. Dat klopt wel", zegt hij. "Het ziet er allemaal vrij relaxt uit."

Plopkap met bacteriën

Maar toch is het virus dichtbij, beseft hij. Ondanks dat laat hij zich gewoon interviewen door een verslaggever met microfoon met plopkap, een bron van bacteriën. "Ja, dat wel. Maar we hebben thuis toch de nodige maatregelen getroffen. Een familiefeestje afgelast bijvoorbeeld, omdat er toch veel mensen uit het hele land zouden komen. Waaronder ouderen. We doen echt voorzichtig."