DAG 4 | Anita uit Borne heeft een contactverbod vanwege coronaverschijnselen: het hoesten is nog niet voorbij

We zullen maar direct met de deur in huis vallen: het hoesten van Anita is nog niet voorbij. "Het gaat wel wat beter, maar het hoesten is zo akelig. Het slijmerige gevoel in de longen wordt ook wat minder", klinkt haar grieperige stem door de telefoon.

Maar omdat de klachten niet voorbij zijn, wordt haar contactverbod met een week verlengd. "Deze week kom ik nog wel door, maar het moet echt niet langer duren. De muren komen zo onderhand op me af."

Burgemeester Jan

Behalve de lange en eenzame dagen, brengt deze situatie ook mooie dingen. Zo stuurde de Bornse burgemeester Jan Pierik een bericht via Facebookmessenger. "Ik mag inmiddels Jan zeggen", lacht Anita waarna weer een hoestbui volgt. Ze herpakt zich: "We hebben wat over en weer gechat. Ja, echt heel leuk."

De burgervader is niet de enige oog voor Anita heeft. Buren lezen haar verhaal op RTV Oost en besluiten briefjes door de brievenbus te gooien. "Hulp uit onverwachte hoek", noemt ze het. "Het zorgt voor saamhorigheid. Mijn thermometer doet het niet meer, een buurvrouw heeft mij een nieuwe gebracht."

Happy uitlaten

Ook andere buurtbewoners bieden hun hulp aan. Van boodschappen doen tot hond Happy uitlaten. Hulp die de Bornse erg waardeert. "Een meisje van hier om de hoek heeft Happy opgehaald en een uur gewandeld. Dat is toch leuk?"

Daarnaast zijn er ook wildvreemden die Anita op Facebook berichten sturen. "Dat zijn alleen maar positieve, opbeurende woorden en beterschapswensen. Nee, ik ga niet met iedereen in gesprek. Anders ben ik de hele dag met de telefoon in de weer. Ik moet ook goed rusten."

Geen corona

Inmiddels is gebleken dat de mensen die na het feestje in Duitsland ziek zijn geworden, niet besmet zijn met corona. "De mensen die door het feestje ziek zijn, hebben een flinke griep te pakken. Ook die zieken moeten een tijdje thuisblijven."

