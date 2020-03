Geen school, maar toch les: 'Het zijn natuurlijk wel gewoon schoolweken'

Maar hoe pak je dat aan? Een schooldag thuis? "We hebben eerst nagegaan wat ze op een schooldag doen, dat hebben we netjes opgeschreven. Daarna hebben we, net als op school, kaartjes gemaakt met een aantal standaard dingen die we elke dag kunnen gaan doen. Dat proberen we dan zo goed als het gaat."

'Het is geen zomervakantie ofzo'

Mark vindt het belangrijk dat zijn kinderen niet in de vakantiemodus schieten: "In ieder geval willen we het dagritme aanhouden. Het zijn natuurlijk wel gewoon schoolweken, het is geen zomervakantie ofzo. We staan gewoon op tijd op, ontbijten en dan rond half negen proberen we te beginnen."

En hoe dat dan gaat? Toen wij een kijkje bij ze gingen namen, zaten de kinderen van Mark, Thomas en Evi zijn allebei oefeningen te doen.

Thomas (groep 5) met rekenen, Evi (groep 2) met cijfers.

'Als er vanuit school wat komt, zullen we dat zeker gebruiken'

Waar 'meester' Mark de inspiratie voor zijn lesstof vandaan haalt? "Op internet een beetje zoeken naar lessen en als er wat vanuit school komt dan zullen we dat zeker gebruiken."