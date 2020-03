Moeten jongerenketen ook de deuren sluiten vanwege het coronavirus?

Horecagelegenheden sluiten noodgedwongen de deuren na maatregelen van het kabinet vanwege het coronavirus. Voor veel jongeren in Overijssel is er een tweede optie: de keet. Maar hoe gaat de jeugd daar om met het coronavirus? In Steenwijkerland zijn de meningen verdeeld.

Bij keet ‘Hek Wat An’ in Vollenhove wordt vandaag de rommel van afgelopen weekend opgeruimd. De flesjes gaan in de kratjes, de vloer wordt aangeveegd en de barkrukken aangeschoven. "Afgelopen weekend waren we voorlopig voor de laatste keer open", vertelt een teleurgestelde Kevin Smit.

Zijn keetgenoot Jeff Sieders legt uit hoe de heren tot het besluit kwamen: "Toen we afgelopen weekend hoorden over de richtlijnen van het RIVM was er in onze keet eigenlijk geen discussie. Binnen twee minuten werd in de app besloten om voorlopig de keet dicht te houden."

Hij vervolgt: "Er was totaal geen discussie, we zitten hier meestal in het weekend met tien tot twintig mensen. In die gevallen kun je beter geen risico nemen." De keetgasten zullen de komende weekenden thuis op de bank doorbrengen: "Jammer, maar het is nu eenmaal zo."

Maatregelen

Niet alle keten kiezen ervoor om direct de deur te sluiten. Een andere keet uit Steenwijkerland – die niet bij naam genoemd wil worden – blijft tot nader order open. "We houden de situatie in de gaten, maar omdat jongeren niet tot de risicodoelgroep behoren, blijven we open."

Ondertussen neemt de keet wel maatregelen vanwege het virus. "Handen wassen na het plassen, verkouden keetgangers komen er niet in en niemand schudt meer handen, maar we proosten met glazen. Daarnaast worden aan de bar kosteloos papieren zakdoekjes verstrekt."

De gemeente Steenwijkerland adviseert, op basis van informatie die het RIVM verstrekt, de keten dicht te houden.