Overijsselse burgemeesters richten zich tot inwoners: "Voorrecht jullie burgemeester te zijn"

Eddy Bilder is een van de burgemeesters die zich richt tot zijn inwoners in een open brief (Foto: RTV Oost)

Verschillende burgemeesters in Overijssel hebben zich in open brieven tot hun inwoners gericht om ze een hart onder de riem te steken nu Nederland grotendeels plat ligt vanwege het coronavirus.

De burgemeester van Zwolle voorspelde gisteren in zo'n open brief al dat het een 'hele moeilijke periode' wordt voor zijn inwoners. Vandaag lijken Overijsselse collega's het voorbeeld van Peter Snijders te volgen.

Enschede en Staphorst

Burgemeester Onno van Veldhuizen schrijft dat de impact van het coronavirus ook in Enschede 'keihard is aangekomen.' Van Veldhuizen roept Enschedeërs op om de opgedragen maatregelen op te volgen, omdat alleen op die manier de kans op succes in de strijd tegen het coronavirus het grootst is.

Burgemeester Gerrit Jan Kok van Staphorst vraagt zijn inwoners vooral op elkaar te letten. "Omzien naar elkaar is nu meer dan nodig. Gelukkig doen wij dat in Staphorst. De komende weken moeten we er met elkaar het beste van maken en dat doen we. Het is hartverwarmend om te zien hoe onze inwoners er voor elkaar zijn."

Bewondering

Burgemeester Doret Tighelaar van Wierden richt zich in haar boodschap tot de Wierdenaren die op wat voor manier dan ook getroffen worden door de maatregelen van het kabinet. "Daarnaast spreek ik mijn bewondering uit voor iedereen die zich volop inzet om onze samenleving draaiende te houden."

Tighelaar realiseert zich dat een bezoekje aan elkaar brengen lastig. "Een belletje naar opa of oma. Een boodschap meenemen voor de buurvrouw of op een andere manier iets doen voor een ander. Zo slaan we ons er samen doorheen."

Jongerenkeet

John Joosten, burgemeester van de gemeente Dinkelland, richt zich speciaal op de jongere inwoners die elkaar blijven opzoeken in drinkketen. "De sociale contacten, het samenzijn: dat is jullie leven en dat snap ik. Ook ik ben jong geweest."

Hij waarschuwt de jongeren de drinkkeet niet als alternatief te zien voor de kroeg, ondanks dat de laatste weken naar voren is gekomen dat jongeren minder klachten ondervinden van het coronavirus. "Stap niet zomaar over de maatregelen heen. Zorg ervoor dat ook jij onderdeel bent en je steentje bijdraagt om deze crisis zo snel mogelijk de baas zijn."

Verantwoordelijkheid

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland is tevreden over de manier waarop de inwoners van zijn gemeente de schouders eronder zetten. "Ik zie en merk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om het coronavirus zoveel mogelijk te bestrijden. Niet teveel erover praten, maar gewoon doen. Dat zit ingebakken in onze cultuur, dat typeert onze houding."

Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland steekt niet onder stoelen of banken dat hij trots is op zijn inwoners. "Het is een voorrecht om burgemeester te zijn van deze gemeente, waar het noaberschap hoog in het vaandel staat. Deze gemeenschapszin is onmisbaar in de huidige situatie. Laten we hopen en bidden op een goede afloop."