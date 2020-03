Kinderopvang in Overijssel heeft het rustig: "Maatregel kwam onverwachts"

"De maatregel van de overheid kwam gisteren erg onverwachts", zegt Linda Leus, directeur van kinderopvang BentelWijz in Bentelo. "We hebben gisteren direct alle ouders gebeld om te overleggen welke kinderen nog bij ons terecht kunnen en wie niet. In principe mogen na de afgekondigde maatregelen alleen nog kinderen opgevangen worden waarvan beide ouders een vitaal beroep beoefenen."

En dat zijn er niet veel, zo blijkt vandaag. Slechts vier kinderen lopen er over de vloer in Bentelo. "Ik ben erg blij dat er vanuit de ouders veel begrip is. Ze waren allemaal bereid om er nu het beste van te maken."

Minder kinderen in de opvang, betekent ook minder inkomsten. Leus maakt zich daar nog geen grote zorgen over. "Dat is nu even afwachten. We volgen de richtlijnen van de overheid en we hopen dat de geldstromen doorgaan zoals een week geleden. Dat is essentieel als we willen dat er ook na deze coronacrisis een goede kinderopvang beschikbaar is."