Wat vind jij: De toespraak van premier Rutte heeft mij vertrouwen gegeven

Tijdens zijn toespraak van maandagavond wond premier Rutte er geen doekjes om. Het zal een moeilijke tijd worden vanwege het coronavirus. "Een groot deel van de bevolking zal besmet raken. Maar we laten u niet in de steek."

Volgens Rutte gaat het maanden duren om groepsimmuniteit op te bouwen tegen het virus. "De realiteit is dat het virus onder ons is en ook de komende tijd onder ons zal blijven." De getroffen maatregelen noemde Rutte ongekend, al benadrukte hij dat hierbij deskundig advies leidend is. "De enige verstandige manier is gebruik te maken van wetenschappelijke kennis en feiten."

Hij eindigde met een oproep: "We moeten het met 17 miljoen mensen doen. Samen met 17 miljoen mensen komen we dit te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u."



