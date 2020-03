Zwaar ongeval na politieachtervolging bij Deventer: zoekactie naar andere passagiers

Het voertuig kreeg bij Eefde, vlak bij Zutphen, een stopteken van agenten die een verkeerscontrole wilden uitvoeren. De auto ging er vervolgens direct met hoge snelheid vandoor. Agenten zetten de achtervolging in, maar raakten de auto ter hoogte van Gorssel kwijt.

Niet lang daarna ontdekten ze de auto compleet verwrongen in een akker. De bestuurder was na de macht over het stuur verloren, in een sloot beland, daar weer uit geschoten en vervolgens meerdere keren over de kop geslagen.

Met spoed naar ziekenhuis

Agenten troffen de bestuurder en bijrijder naast de auto, ze waren zelfstandig uit het wrak gekomen. Het gaat om een man en vrouw, woonplaats en leeftijd is nog niet bekend gemaakt. Ze zijn met spoed met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Deventer gebracht.

De inzittenden verklaarden dat er een derde en vierde persoon in de auto zaten, waarop de politie een grote zoekactie opzette. Agenten kamden de omgeving uit met speurhonden, warmtecamera's en een politiehelikopter.



Zwaar ongeval na politieachtervolging bij Deventer (Foto: News United / Rens Hulman)

De personen zijn uiteindelijk niet aangetroffen en er wordt door de politie getwijfeld of er wel daadwerkelijk meer mensen in de auto zaten. Waarom de bestuurder er vandoor ging, is niet bekend.