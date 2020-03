Dagbestedingslocaties zijn dicht, zorgboerderijen deels nog open

Voor mensen met een verstandelijke beperking is dit een extra moeilijke tijd. Ze kunnen angstig worden door al het nieuws over Corona, wat ze vaak maar half begrijpen. Ook hebben ze veel baat bij een vast ritme en bekende gezichten om hen heen. Dat valt weg als ze niet naar hun vaste werkplek kunnen.

Creatieve oplossingen

Voor bestuurder Hugo Broekman van Frion reden om alternatieven te bedenken voor de cliënten: "Ze krijgen nu zoveel mogelijk op hun woonlocatie zinvolle dagbesteding aangeboden, de activiteitenbegeleiders en woonbegeleiders werken daarin samen. Ze leren van elkaar en dat leidt tot prachtige creatieve oplossingen voor de cliënten."

In de woonvormen gaat het om groepjes van zo'n zes personen, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft, zegt Broekman: "Het is altijd maatwerk. We hebben kwetsbare ouderen op de dagbesteding, daar kunnen we niet naar toe. Andere cliënten zijn kerngezond, maar die hebben wel grote behoefte hebben aan menselijk contact."

Studenten springen bij

Studenten van zorgopleidingen in de regio Zwolle hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om te komen helpen bij zorginstellingen. Ook Frion maakt daar dankbaar gebruik van. "Nu lopen er al studenten mee op de groepen om ze in te werken. Mochten er dan personeelsleden van ons uitvallen door ziekte, dan kunnen ze gelijk bijspringen."

Broekman houdt er rekening mee dat dit lang kan gaan duren. "We moeten reëel zijn, ook naar de cliënten toe. Ik ben heel trots op de medewerkers die hier zo goed op inspelen en op alle mogelijke manieren proberen er te zijn voor onze cliënten. We ontdekken zo nieuwe mogelijkheden, dat is ook mooi hieraan."

Zorgboerderijen

Zorgboerderijen zijn deels nog wel open voor cliënten. De Maargies Hoeve in Kallenkote is wel gesloten voor mensen van buitenaf, maar cliënten kunnen er nog wel terecht. De theeschenkerij en restaurant Het Kooklokaal zijn vanzelfsprekend gesloten, maar er zijn nog genoeg ander karweitjes te doen voor de cliënten.

Ongeveer de helft van de vaste deelnemers is thuis, zij hebben goede opvang of ze kunnen om gezondheidsredenen beter thuisblijven. Met minder cliënten is er voor iedereen genoeg ruimte om veilig te werken, en kan het personeel hen ook genoeg aandacht geven.

Vriezer vol

Lotte Nijk van de Maargies Hoeve is blij dat ze de cliënten dit nog kan bieden. "We zijn toch lekker aan het kokkerellen hier, dan hebben we straks een vriezer vol appeltaart. Ook hebben we veel geluk met het weer, we kunnen ook buiten aan de slag in de tuin en met de dieren."

De Maargies Hoeve houdt de gezondheid van iedereen wel nauwlettend in de gaten, vertelt Lotte Nijk. "We hebben ook wat oudere cliënten, die zijn er niet allemaal. En als iemand verkouden is komt die natuurlijk ook niet. Maar ook met die mensen houden we wel contact en schakelen we eventueel extra hulp voor thuis in."

Houvast niet afpakken

Voor de cliënten is deze periode heel onzeker, ziet Nijk. "Sommige zijn echt angstig, en dan hebben ze juist extra behoefte aan hun vaste regelmaat, bekende mensen om hun heen. Dat is hun houvast, dat willen we ze niet afpakken."