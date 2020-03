Noodverordening in Veiligheidsregio IJsselland vanwege coronavirus (Foto: Getty Images)

Ook in de Veiligheidsregio IJsselland is de noodverordening ingesteld. Dit betekent dat politie en gemeente makkelijker kunnen optreden als de maatregelen genegeerd worden. "Al zullen we niet direct klaarstaan met een boete", zegt directeur Arjan Mengerink.

"Als scholen of bedrijven zich niet aan de maatregelen houden, geeft dit ons een instrument om op te treden", legt Mengerink uit. Toch zullen particulieren niet snel bekeurd worden. "We doen in eerste instantie een beroep op het gezond verstand van de mensen."

Twente

Dat is in Twente anders. Plaatsvervangend voorzitter Sander Schelberg tekende de verordening gisteren, en voegde daaraan toe: "Mensen die zich niet aan de gestelde maatregelen houden zijn strafbaar. In die gevallen aarzelen wij niet om handhavend op te treden."

In de verordening staat onder meer dat het verboden is om in besloten sfeer met meer dan honderd man bij elkaar te komen.

Vorige week werd in Twente al een noodverordening afgekondigd voor het houden van evenementen met honderd personen of meer. In de nieuwe verordening zijn de aanvullende maatregelen die het kabinet gisteren afgekondigde ook opgenomen.