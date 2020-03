Buschauffeur Helmich rijdt in een lege bus: "Ik moet uitkijken dat ik niet in slaap val"

Het is rustig in de bussen (Foto: RTV Oost)

Scholen, sportclubs, horeca, allemaal blijven ze dicht. En dat merken ook de buschauffeurs. Zij rijden trouw hun rondes, maar vrijwel niemand stapt in. "Het is zo ontzettend rustig, het is een beetje onrealistisch", vertelt chauffeur Helmich Lubberts die in de regio Zwolle rijdt.

"Ik moet uitkijken dat ik niet in slaap val. Normaal rond dit tijdstip is de bus stampvol, nu is er niemand", vertelt Helmich tijdens de 'ochtendspits'.

Aangepaste dienstregeling

Ondanks de lege bussen, rijden alle Overijsselse chauffeurs nog steeds hun rondje. Maar dat gaat zowel in Twente als in de rest van Overijssel veranderen. "Vanaf morgen wordt er volgens het vakantierooster gereden. Want met lege bussen rondrijden is ook zinloos", legt de chauffeur uit.

"Normaal zijn er zo'n honderd chauffeurs aan het werk in Zwolle. Ik hoorde dat het door de aangepaste dienstregeling ongeveer gehalveerd wordt."

De gesloten scholen lijken de grootste oorzaak voor de rust in de bussen te zijn. "Heel veel ritten zijn gestoeld op de scholieren en die hele groep is nu natuurlijk helemaal weggevallen. En dat zijn wel de mensen waarvan je het het meeste van moet hebben. Als je die niet meer hebt, houdt het ook even op."

Radio aan en gaan

Toch proberen Helmich en zijn collega's hun werk zo leuk mogelijk te houden. "We hebben gelukkig een radiootje in de bus, dus we kunnen een muziekje luisteren. We doen gewoon ons ding. We moeten ermee dealen, we kunnen niet anders."