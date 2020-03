Geen nieuwe datum Olympia's Tour, organisatie hoopt etappeschema mee te nemen naar 2021

In dat schema worden onder meer Hardenberg (ploegentijdrit), Blokzijl en Steenwijk aangedaan. Organisator Thijs Rondhuis heeft begrip voor de door de overheid getroffen maatregel, maar spreekt ook van een domper. "We waren trots dat we erin geslaagd waren binnen vijf maanden na de vorige editie met een prachtig etappeschema en een zeer sterk deelnemersveld terug op de kalender te zijn. De keuze voor het voorjaar is een voltreffer gebleken omdat het in een behoefte van de teams blijkt te voorzien. Het besluit heeft ook financiële gevolgen. De afgelasting – één week voor de wedstrijd - heeft ervoor gezorgd dat er veel onontkoombare kosten zijn gemaakt."

Geen alternatieve datum

Toch keek de organisatie niet naar een alternatieve datum. Rondhuis legt uit: "We willen de gemeenten en overheden de kans geven zich nu te focussen op wat belangrijk is: de bestrijding van het virus. Bovendien: het voorjaar is de plek gebleken waar Olympia's Tour toekomst heeft en daar moeten we niet meer van af wijken. Het is ook moeilijk om een nieuwe datum te vinden, waarbij politiebegeleiding mogelijk is en die zekerheid hebben we in maart wel."

Volgend jaar

Komend jaar is daardoor dus de enige optie: "Er wordt nu aan gewerkt om mogelijk te maken om in 2021 het geplande etappeschema van dit jaar te rijden. De eerste reacties van de betrokken gemeenten zijn daarover positief. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid van 24 tot en met 28 maart 2021 zijn. De etappes blijven dan op hun nu geplande dag."