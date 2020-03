De tent sluiten of open blijven: Overijsselse kapsalons nemen niet allemaal hetzelfde besluit

Eén van de kapsalons die besloot sowieso tot en met 6 april dicht te gaan, is Styling'S in Hengelo. Eigenaresse Brigiet Schoemaker wil een veilige werkomgeving in haar kapsalon garanderen. Volgens haar is dat vanwege het virus niet meer mogelijk.

Financiële risico's

De keuze tot sluiting is volgens Schoemaker netjes met haar team overlegd. "Ik kon de beslissing maar één keer nemen. We hebben voor elkaar gekozen". Daarmee doelt de kapster op de veiligheid en gezondheid voor zowel haar tien medewerkers als de klanten. "Er zitten uiteraard risico's aan het besluit om drie weken dicht te gaan, bijvoorbeeld de financiële gevolgen die het zal hebben. Maar de garantie op veiligheid en gezondheid voor deze mensen hebben ik boven de financiële zekerheid verkozen.

Geen haalbare maatregelen

De optie om open te blijven en nog verdere maatregelen omtrent hygiëne te treffen, leek Schoemaker onhaalbaar. De kapsalon had al veel nieuwe maatregelen rond het coronavirus genomen, maar was op het gebied van hygiëne al gestructureerd. Daar komt nog bij kijken dat het RIVM als richtlijn geeft anderhalve meter afstand tussen personen te houden "Die afstand tussen mijn personeel en klanten, zoals de richtlijn is, kan ik niet garanderen. Het gewoon niet te waarborgen", oordeelt Schoemaker.

Wel open

Een bedrijf die de anderhalve meter afstand tussen medewerkers en klanten ook niet waar kan maken maar wel geopend blijft, is Kapsalon Huub in Tubbergen. "Ik had eigenlijk verwacht dat de kapsalons vanwege het virus zouden gaan sluiten", zegt Huub Steggink, eigenaar van de kapsalon. Het RIVM heeft vooralsnog niet aangekondigd dat kapsalons moeten sluiten, dus volgens Steggink kan hij niet anders dan open blijven.

'Personeel en huur moet betaald worden'

Ook deze kapsalon heeft extra maatregelen genomen zoals het verbeteren van de hygiëne. "Alles wat we kunnen doen, proberen we zo hygiënisch mogelijk. Zolang het volgens de overheid open kan blijven, doet de kapsalon haar ding. "We kunnen niet anders", vindt de kapper. "We kunnen het ons niet veroorloven zo lang dicht te blijven. Personeel en huur moet gewoon doorbetaald worden."

'Vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid'

De kapsalon heeft een briefje op de deur hangen met de boodschap dat iedere klant die symptomen van een verkoudheid of griep heeft, niet naar de kapsalon toe moet komen. "Ons eigen personeel blijft thuis als ze zelf klachten hebben of het vanwege de verspreiding van het virus niet vertrouwen om aan het werk gaan. Dat verwachten wij ook van de klanten." Steggink hoopt dus vooral dat zijn werknemers en klanten de eigen verantwoordelijkheid serieus en in acht nemen. "Daar heb ik vertrouwen in", sluit de Tubbergse kapper af.