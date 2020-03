LTO: Crisisteam voor boeren om voedselvoorziening op peil te houden

Er is een speciaal crisisteam opgericht door boerenbelangenorganisatie LTO om agrarische bedrijven te helpen die in de problemen komen door ziekte van medewerkers of inhuurkrachten. "De boeren in Nederland werken keihard om de voedselvoorziening binnen en buiten de grenzen op peil te houden. We zitten met z'n allen in een ongekende situatie, een die grote maatschappelijke gevolgen heeft en gaat krijgen", zegt LTO voorzitter Calon.

Calon laat via een videoboodschap weten dat er elke dag contact is met de ministeries van Landbouw, Economische Zaken en Sociale Zaken. "De landbouw is aangemerkt als een essentiële sector voor onze economie. Wij zullen de voedselvoorziening op peil houden. Dat doen we al jaren en dat gaan we in deze crisis ook doen. Dat is een grote verantwoordelijkheid en legt ook een grote druk op ons landbouwsysteem."

Het crisisteam van LTO komt elke dag bij elkaar en plaatst berichten op de website en social media. "Dit is een lastige tijd en die tijd is nog niet voorbij. We zullen samen schouder aan schouder moeten proberen deze tijd door te komen. In het belang van Nederland, in het belang van de Nederlanders en ook in het belang van u: boeren en tuinders."

Problemen sierteelt

In de agrarische sector zijn er momenteel grote problemen in de sierteelt. Bloemen en planten worden door het wegvallen van de vraag op veilingen voor zeer lage prijzen verkocht, een deel wordt doorgedraaid. In de sierteelt en daaraan gerelateerde dienstverlenende bedrijven werken zo'n 150.000 mensen.