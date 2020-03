Eerste Overijsselse coronadode (81)

Een inwoner van Ootmarsum is vandaag overleden aan het coronavirus. Het gaat om een 81-jarige vrouw. Ze is de eerste Overijsselaar die aan het virus overlijdt.

De vrouw werd afgelopen weekend opgenomen in het MST in Enschede, nadat ze al weken niet buiten was geweest. Volgens bronnen had de vrouw ouderdomsklachten, maar was ze 'niet echt ziek'.

Nabestaanden

Eén van de nabestaanden, die de vrouw de laatste weken heeft geholpen, is nu ook 'verdacht'. De GGD heeft hem toegezegd dat hij -tegen de procedure in- getest mag worden op het virus.

"Ik woon al dagen niet thuis en mag niemand aanraken, dat is vooral nu enorm zwaar", legt hij uit. "Ik hoop dat blijkt dat ik het virus niet heb, zodat we samen het rouwproces in kunnen gaan."