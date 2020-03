Tuincentrum Zwolle ontsmet winkelwagens voor klanten

"Ik vind het heel erg goed dat ze dit doen, ik hoop dat iedereen het zo nauw neemt met de hygiëne", zegt een blije klant als hij het tuincentrum uitloopt met een flinke kar vol met violen. "Even de boel wat opfleuren thuis", zegt hij nog lachend. En zo denken meer mensen erover, want het is vanmiddag gezellig druk in Tuinland in Zwolle Zuid.

Handen aan winkelwagentje

Tuinland heeft de extra maatregelen sinds vorige week ingesteld. "Mensen zitten toch continue met hun handen aan een winkelwagentje, dan is het fijn voor onze klanten dat ze een karretje kunnen pakken die is schoongemaakt van de voorganger", zegt algemeen manager Bob Sikkema.

Het tuincentrum gaat verder dan alleen het ontsmetten van karretjes en mandjes. Bij de kassa's zijn overal op de grond strepen gezet, zodat klanten de geadviseerde minimale afstand ook daadwerkelijk van elkaar houden. "Een medewerker houdt actief toezicht of mensen zich daar ook aan houden en spreekt anders klanten daar vriendelijk op aan."

Daarnaast worden alle pinautomaten ook om de vijf betalingen schoongemaakt. Contant betalen kan nog wel, maar dan wel bij een speciale kassa met extra maatregelen zodat er geen handcontact is tussen de klant en de medewerker. Alle kassamedewerkers dragen handschoenen en zowel bij de in- en uitgang kunnen mensen hun handen wassen.

Klanten positief

Klanten reageren positief op de genomen maatregelen van het tuincentrum. "Alles staat heel duidelijk vermeld in de winkel, je weet precies wat je moet doen. Geen reden tot paniek dus", zegt een man die door alle maatregelen nu zijn wintersportvakantie moest annuleren. "Dan maar lekker in de tuin aan de slag, je moet toch wat."

Ook een vrouw met een achterbak vol met violen ziet alle maatregelen maar zo positief mogelijk in. "Ja, ik vind het wel jammer hoor! Ik ben ZZP-er en mijn werk kan nu niet doorgaan, mijn vader zit in het verpleeghuis en daar mag ik nu ook niet meer heen, dan maar in de tuin."

'Drukker dan normaal'

Bob Sikkema van Tuinland ziet dat het deze dagen iets drukker is dan normaal in zijn tuincentrum. "Mensen zijn nu toch veel thuis en het mooie voorjaarsweer speelt gelukkig ook wel mee. We hebben een grote winkel met veel ruimte en veel frisse lucht wat mensen ook wel aantrekt."

Last van chaos op de bloemenveiling in Aalsmeer heeft het Zwolse tuincentrum niet. "We hebben vooral contracten met Nederlandse kwekers en dat loopt allemaal door. De planten uit Italië hadden we gelukkig al eerder binnen. Wij verwachten de komende tijd geen lege vakken."