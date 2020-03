EK voetbal verplaatst naar zomer van 2021, KNVB kijkt naar speelschema Nederland

Het EK voetbal van komende zomer is met een jaar verplaatst. Dat geeft de nationale voetbalbonden de ruimte om het seizoen in de zomermaanden af te maken.

Vanmiddag bespraken alle 55 aangesloten voetbalbonden met elkaar en werd ingestemd met het voorstel van de Europese voetbalbond. Het EK dan wordt gespeeld van 11 juni tot en met 11 juli 2021.

Het EK wordt gespeeld door heel Europa, waarbij ook Amsterdam een speelstad is. Namens onze provincie maakt Wout Weghorst uit Borne kans op een plek in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Deniz Turuc uit Enschede plaatste zich met Turkije en Thomas Lam van PEC Zwolle gaat met Finland naar het eindtoernooi.

Nederlandse competitie

Directeur betaald voetbal van de KNVB Eric Gudde over het besluit en de gevolgen voor de Nederlandse competitie: "De startdatum van EURO2020 was één van de puzzelstukjes bij het vaststellen van de nieuwe speelschema's. In samenwerking met de ECV en CED werken we aan mogelijke scenario’s, waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de omstandigheden. Na de gesprekken vanmiddag is nu ook duidelijk dat alle competities in Europa op 30 juni klaar moeten zijn. We hopen binnenkort meer over de verschillende scenario's te kunnen melden."

Bekerfinale

"Wel is al besloten dat we een nieuwe datum zoeken voor de bekerfinale. De huidige datum hiervoor (19 april) komt gezien het advies om niet collectief te trainen tot en met 6 april plus de periode die nodig is om de selecties weer wedstrijdfit te krijgen nu te dichtbij", aldus Gudde.

EK vrouwen en jeugd

In 2021 staat ook het EK vrouwen in Engeland op het programma. De UEFA gaat kijken naar een nieuwe datum voor dat toernooi en de kwalificatiewedstrijden daarvoor. Dat geldt ook voor jeugdtoernooien en -wedstrijden.