Topfit blijven terwijl we thuis zitten door het coronavirus

Mathijn Veldkamp is zo'n fanatieke sporter. Hij heeft er mentaal last van als hij niet kan trainen. Hij is sportschoolhouder in Luttenberg en maakt sinds afgelopen maandag iedere dag een fitnessvideo. Die video komt dagelijks online. Daarmee hoopt hij een helpende hand te kunnen bieden aan anderen die willen blijven sporten tijdens deze ingewikkelde tijden.

'Niet gezelliger'

"Ik moet het kwijt, ik word er anders niet gezelliger op voor vrouw en kinderen", zegt Veldkamp over zijn energieniveau. Hij is dan ook dagelijks bezig met zijn lijf, hij sport meerdere uren per dag.

Tekst gaat verder onder de foto

Sportschoolhouder Mathijn Veldkamp (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)



Nu ook zijn sportschool Top Fit Salland in Luttenberg de deuren moest sluiten voor het coronavirus, helpt hij leden van de sportschool en "ieder ander die mee wil doen" dagelijks aan nieuwe oefeningen. De fitnessvideo wordt veel bekeken.

Tekst gaat verder onder de video

Stay Topfit

De actie is maandag begonnen en duurt tot en met 5 april. Als blijkt dat we op 6 april nog niet naar buiten mogen en de beperkingen van de overheid langer duren, dan zal Mathijn iedere dag een video blijven posten. In die video's wordt Mathijn afgewisseld door zijn collega Mitchell. "Het is hartstikke leuk om te doen en de reacties zijn fantastisch!"

Tekst gaat verder onder de foto

Trainen in sportschool TopFit Salland in Luttenberg (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Ik wordt er niet gezelliger van om thuis stil te blijven zitten sportschoolhouder Veldkamp

Overijssel in actie

'Overijssel in Actie' is een verzamelplaats van alle mooie en positieve acties die door burgers worden opgezet om elkaar een handje te helpen. RTV Oost zal vanaf morgenochtend iedere dag om 8 uur een nieuwe fitnessvideo van Mathijn publiceren. Mathijn en RTV Oost gaan daar in ieder geval 21 dagen mee door. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen er tijdens de huidige beperkingen gebruik van maken. De video's worden genoemd Stay Topfit @Home.

Hieronder de eerste twee video's van afgelopen maandag en dinsdag.