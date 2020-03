Gepakt met 100 kilo wiet, maar na een dag weer vrij door corona-maatregelen

In totaal werd er 100 kilo hennep in beslag genomen (Foto: RTV Oost)

"Bizar, gezien de verdenking", zegt de Enschedese advocaat Umut Ural. "Maar in verband met de huidige ontwikkelingen een moedig en begrijpelijk besluit van het OM." Ural doelt op het vrijlaten van een Hengelose cliënt, die zondag werd opgepakt met een grote hoeveelheid henneptoppen in de auto. Naar verluid gaat het om 100 kilo.

"Bij een bewezenverklaring, zou een dergelijke verdachte met zo'n hoeveelheid hennep volgens de richtlijnen een jaar achter slot en grendel gaan. Normaal gesproken zou hij dus nu in voorlopige hechtenis zijn gegaan, maar hij loopt alweer vrij rond", zegt Ural.

Besmettingsgevaar

Politie en OM willen met dit soort maatregelen voorkomen dat agenten, officieren, rechters en gedetineerden besmet worden met het corona-virus. Daarnaast is er bij de politie en OM nu minder capaciteit. Als de veiligheid van de verdachte of zijn omgeving in gevaar is, dan worden verdachten wel langer vastgehouden.

Strafpleiter Ural vindt het een goede maatregel. "Het siert het OM dat ze de gezondheid van de verdachte, onderzoeksrechter, officier en medegedetineerden in acht nemen."

Onrechtmatig

Het neemt echter niet weg dat Ural nog wel wat aan te merken heeft op de zaak. Zijn cliënt werd afgelopen zondag aangehouden op de Leonardstraat, nadat agenten hem hadden gevolgd. Achter in de laadruimte van de auto bleken vier grote tassen met henneptoppen te liggen. Volgens Ural is er onrechtmatig in de laadruimte gekeken. "We hebben niet gehoord dat cliënt onderwerp was van een langlopend onderzoek. Ook reed hij niet door rood licht en hij had ook geen mobiel in de hand. De reden voor volgen en aanhouding ontbreken. Om nog maar te zwijgen van het recht om zomaar in de laadruimte te kijken.

300.000 euro aan hennep

Nadat agenten de vier tassen hadden gevonden, hebben ze ook elders een inval gedaan. Daar zijn nog eens zeven grote tassen en een gesealde zak met henneptoppen gevonden. Er is er nog een verdachte aangehouden.

Eerder werd er door bronnen rond het onderzoek gezegd dat het om 50 kilo zou gaan, maar in totaal lijkt het nu om zo'n 100 kilo henneptoppen te gaan met een straatwaarde van zo'n drie ton.