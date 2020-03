Handelsonderneming uit Lutten kan zesduizend mondkapjes nog niet kwijt aan medische wereld

De vraag naar mondkapjes neemt toe en dat was voor Kelder Handel uit Lutten een mooie kans. Daarom besloot de onderneming een paar weken geleden om mondkapjes in te slaan. Zesduizend in totaal, om precies te zijn. Maar nu er een tekort dreigt, wil Kelder deze tegen de kostprijs aan de medische wereld verkopen.

Het is niet een product uit het reguliere assortiment voor de handelsonderneming. "Normaal terrasoverkappingen en glazen schuifdeuren", vertelt Roel te Velde namens het bedrijf.

Ondernemerskans

Roel zag een handelskans in de mondkapjes. "We zagen al drie, vier weken geleden de toenemende vraag aankomen. Dus daarom hebben we mondkapjes ingekocht."

Naar eigen zeggen heeft het bedrijf inmiddels genoeg verdiend aan de kapjes. Toen het verzoek van de regering kwam om die beschermingsmiddelen zoveel mogelijk voor de medische wereld te bewaren, was de keuze snel gemaakt. "We gaan ze voor de kostprijs verkopen. Niet aan particulieren of bedrijven, uitsluitend aan de medische wereld."

Roel: "Maar de regering heeft blijkbaar alleen maar belang bij partijen van minimaal 80.000 stuks. Daarom willen ze mijn voorraad niet, maar volgens mij telt in deze situatie ieder mondkapje. En op Facebook aanbieden is ook niet gelukt, de site weigerde mijn advertentie. Vandaar dat ik de media op zoek."

Prijzen verschillen

En de keuze is reuze. "We hebben tien of twintig verschillende modellen, de prijzen verschillen per model", legt Roel uit. "Overal betaal je tien tot twintig keer meer dan voorheen. Dat willen wij niet."

Particulieren maken geen kans, alleen mensen uit de medische wereld. Heb je belang bij de mondkapjes? Neem contact op met het bedrijf door een appje te sturen naar 06 397 203 19.