Kredietverstrekker Qredits uit Almelo komt met uitstel van aflossing voor ondernemers

De gevolgen van alle maatregelen om het coronavirus in te dammen raakt vooral veel ondernemers. “En dus ook met name de klantengroep van Qredits, de ondernemer in het midden en kleinbedrijf. De steun vanuit het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (zes miljoen euro) geeft ons de mogelijkheid om duizenden ondernemers die, als gevolg van de effecten van de maatregelen rondom het coronavirus een uitstel van aflossing voor zes maanden nodig hebben, extra te ondersteunen”, vertelt Groenevelt, CEO van Qredits.



Qredits Hulplijn

Qredits heeft vanaf afgelopen vrijdag een hulplijn voor klanten geopend, waar ze terecht kunnen met hun vragen over financiële problemen. Groenevelt; “Inmiddels hebben we ruim tweeduizend reacties ontvangen. Dat is echt overweldigend en geeft aan hoeveel behoefte er is aan ondersteuning van de klein zakelijke ondernemers. De meeste ondernemers hebben behoefte aan liquiditeit en werkkapitaal om de negatieve effecten voor de komende maanden te kunnen opvangen.”



De Qredits Hulplijn wordt per vandaag ook uitgebreid met een poule van Qredits coaches waar ondernemers terecht kunnen om te sparren over de problematiek die momenteel heerst in hun onderneming.





