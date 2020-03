Geen vakantie voor leerlingen Pius X, maar online naar school

"Ik zit al veertig jaar in het onderwijs en dit heb ik nog nooit meegemaakt." Voor iedereen is de situatie door de corona-maatregelen nieuw, dus ook voor directeur Pieter van Schilt. "Maandagochtend zij we bij elkaar gekomen en nu al staat voor de leerlingen leerstof online."

Saai

De school is zo goed als leeg. Leerlingen mogen alleen nog komen wanneer ze thuis geen computer hebben of er echt niet uitkomen. Leerlingbegeleider Mario Schutte is in zijn eentje in een klaslokaal: "Ik voel mij best eenzaam zo."

Schutte probeert leerlingen online bij te staan wanneer zij vragen hebben: "Ik zie er eerlijk gezegd wel tegenop zo'n lange periode zonder leerlingen. Het is saai. Een school zonder leerlingen is geen school."

Pius X gebruikt altijd al verschillende systemen om online te kunnen werken zoals It's Learning. Docente Nederlands Patricia Oude Spraaksté heeft haar leerlingen al aan het werk gezet. Ieder leerling krijgt op zijn of haar eigen niveau opdrachten en er staat ook al een toets gepland.

Echte les werkt beter

Ook docent Gijs Eidhof heeft zijn leerlingen al aan het werk gezet: "Gelukkig deden we al heel veel online, die voorsprong hebben we. Maar we weten ook dat online leren nooit zo effectief is als in het echt leren. Leerling hebben begeleiding, feedback en instructie nodig van de docent."

Om de leerlingen betrokken bij school te houden maakt een aantal docenten een filmpje. Dit 'Pius Journaal' willen ze dagelijks online uitzenden.