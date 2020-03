Veiligheidsregio: autoriteiten gaan na 6 april 'jojoën' met strenge en minder strenge coronamaatregelen

De coronamaatregelen zoals die nu zijn genomen duren vooralsnog tot en met 6 april, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Dat is de stellige overtuiging van Sander Schelberg, plaatsvervangend-voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. Hij verwacht dat de autoriteiten na die datum gaan 'jojoën'. Maatregelen die worden afgezwakt, kunnen indien nodig meteen weer worden aangescherpt zodra de situatie daarom vraagt. Een situatie die mogelijk maanden gaat duren. "Het wordt een kwestie van constant bijstellen."

Hij is nu zo'n zeventien jaar burgemeester, maar een situatie als deze heeft hij nog nooit meegemaakt. 'Grip 4' heet de alarmfase zoals de veiligheidsdiensten die hanteren. Of zoals dat in de volksmond heet: opperste staat van paraatheid. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere keren zoiets gehad van: in wat voor droom zit ik. Dit is gewoon een surrealistische situatie. Dit is een crisis. Al jaren hebben we noodscenario's klaarliggen en daar hebben we dan ook al talloze malen op geoefend. Nu is het realiteit. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier uit kunnen komen. Al moeten we dat echt sámen doen."

Topje van de ijsberg

Het officiële aantal besmettingen staat in Twente intussen op 29, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal besmettingen is een veelvoud daarvan, erkent Samantha Dinsbach, directeur GGD Twente. "Dat heeft te maken met een andere manier van testen zoals we die sinds vorige week hanteren." Vandaag werd bovendien bekend dat het coronavirus in Overijssel een eerste slachtoffer heeft geëist: een 81-jarige inwoonster van Ootmarsum bezweek aan de gevolgen ervan.

Hoge boetes

Voor heel Nederland geldt nu een noodverordening. Met verstrekkende gevolgen voor onder meer de horeca en organisatoren van evenementen. Wie de regels aan z'n laars lapt, loopt het risico op de bon te worden geslingerd. De geldboetes en dwangsommen kunnen in de duizenden euro's lopen en er staan in het uiterste geval zelfs celstraffen op.

De handhaving is in handen van de politie en buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). Volgens Schelberg zijn er weliswaar enkele 'goede gesprekken' met diverse partijen gevoerd, waaronder organisatoren van besloten feestjes, maar zijn er tot op heden geen boetes opgelegd. "In dit soort situaties zie je altijd dat het besef even moet doordringen, maar het is goed om te zien dat intussen voor iedereen het geval is en dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. De mensen nemen hun verantwoordelijkheid."



Vraagtekens

Al roepen de maatregelen nog wel veel vragen op. Schelberg: "Waarom bijvoorbeeld de horeca dicht moet en andere winkels wel open kunnen blijven." Vandaar dat de autoriteiten voortdurend zoveel mogelijk tekst en uitleg daarover verstrekken.



De burgemeester roept burgers en organisatoren van kleinschalige evenementen op de komende tijd vooral het gezond verstand te gebruiken. Zeker wanneer het gaat om contacten met kwetsbare groepen. "Neem je verantwoordelijkheid en neem vooral geen risico's."

In lijn landelijk beleid

In lijn van het landelijke beleid is het de bedoeling dat de komende tijd mensen 'gecontroleerd ziek worden'. Als dit over langere tijd gebeurt, kan worden voorkomen dat het zorgsysteem overbelast raakt.

Intussen staat echter al wel vast dat ook na 6 april een aantal maatregelen van kracht zal blijven. Schelberg: "We weten pas over een week of twee drie wat het effect van de huidige maatregelen zal zijn op de volksgezondheid."





'Jojoën'

Rond 6 april wordt de situatie opnieuw door de autoriteiten beoordeeld. Maatregelen kunnen worden afgebouwd, maar eventueel weer worden verscherpt mocht dat nodig zijn. Een vorm van 'jojoën' dus. "Het wordt een kwestie van constant bijstellen", aldus Schelberg.

Op dit moment wordt er ernstig rekening mee gehouden dat het coronavirus nog maandenlang door ons land kan waren. "Het idee bestaat wel dat het minder wordt zodra de temperaturen stijgen, maar die garantie hebben we niet", aldus GGD-directeur Samantha Dinsbach. "Bovendien bestaat de kans dat het virus in de herfst zomaar de kop weer kan opsteken."

Schouder-aan-schouder

Schelberg heeft intussen ook een positieve kant van de huidige coronacrisis weten te ontwaren: "Zoals Cruijff al zei: ieder nadeel heeft ook zijn voordeel. Je ziet allerlei mooie initiatieven ontstaan van mensen die solidair zijn met elkaar." GGD-directeur Dinsbach: "We trekken in deze crisis schouder-aan-schouder met elkaar op. Maar dan wel symbolisch want we moeten natuurlijk wel anderhalve meter afstand van elkaar houden..."

Twentse burgemeesters niet samen rond tafel De veertien Twentse burgemeesters zaten dinsdagochtend voorlopig een laatste keer persoonlijk met elkaar rond de tafel. De komende tijd zal worden gekeken naar andere manieren om te vergaderen. Via een videoverbinding bijvoorbeeld. Dit vooral om te voorkomen dat de burgemeesters elkaar kunnen besmetten. "Want je hebt het toch over veertien kapiteins", aldus Sander Schelberg.