Coffeeshops beperkt open: "Doodsbenauwd voor corona"

Verschillende coffeeshops in de provincie zijn weer beperkt open. Klanten mogen er geen plaats nemen, maar alleen hun softdrugs afhalen. Het is een maatregel om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en illegale straathandel tegen te gaan. Eigenaar Hans van Lienden van coffeeshop Bull's uit Deventer: "Ik ben doodsbenauwd voor die ziekte."

Afgelopen zondag stonden er lange wachtrijen voor de verschillende coffeeshops in de provincie. Klanten wilden nog gauw softdrugs inslaan, toen bekend werd dat de 'softdrugswinkels' wekenlang zouden sluiten.

Gevaarlijk

"Ik vond dat erg gevaarlijk", zegt Van Lienden van Bull's. "Iedereen kon elkaar besmetten. Er ontstond ook onrust in de rij." Naast het besmettingsgevaar werkte sluiting van de shops ook illegaliteit in de hand. Straatdealers deelden nummers en kaartjes uit, zodat klanten wisten hoe ze op een andere manier aan softdrugs konden komen. "Ik heb begrepen dat de kwaliteit erg slecht was. Daarnaast was er sprake van dubieuze situaties, zoals het afstaan van pinpassen en er was dwang", zegt Van Lienden.

Bull's is nu beperkt open. Met aaneengesloten tafels en stoelen is er een gangpad richting afhaalloket gemaakt. De rest van de shop is niet toegankelijk.

Ontsmetten

Klanten zijn 'blij' dat Bull's weer beperkt open is, zegt eigenaar Van Lienden. "Buiten op het raam staat dat er maximaal drie mensen naar binnen mogen. Ook moeten ze twee meter afstand van elkaar houden. Als ze in de buurt van het loket zijn, moeten ze hun handen ontsmetten. Er hangt een dispenser. En onze medewerkers staan veilig achter glas."

Bull's hoopt zo in de behoefte aan softdrugs te voorzien, zonder een gevaar te vormen voor de volksgezondheid. Van Lienden zelf is doodsbenauwd voor het virus. "Ik blow al decennia. Mijn longen zijn kwetsbaar. Dus ik ben er echt bang voor."