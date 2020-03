WOII in foto's: het gijzelaarsdrama van Heino

Op 11 april 1945 is de Duitse bezetter omsingeld in Heino door het Canadese bevrijdingsleger. Ook het verzet helpt mee om de vijandelijke troepen uit te schakelen. Een Duitse soldaat komt hierbij om het leven en als vergeldingsactie worden 66 mannen uit Heino worden gegijzeld.

Eén van de gijzelaars vertelde in 1995 het volgende: "Na een nacht te hebben doorgebracht in een kleine serre van een lokaal café te Heino werden we op 12 april 1945, terwijl de Canadezen Heino naderden, gedwongen naar Zwolle te lopen. Onderweg bedreigden de Duitse soldaten ons meerdere keren met de dood. In Zwolle brachten ze ons naar een schoolgebouw in de Praubstraat, maar eerst gingen we in die omgeving naar een water. De soldaten dwongen ons om daar in een rij te gaan staan, met onze rug naar dat water. We werden indringend ondervraagd over verzetsactiviteiten. Het was een huiverige beleving en we waren in veronderstelling dat het ons laatste uurtje kon zijn. Verschillenden van ons hebben elkaar een hand gegeven en een zalige dood toegewenst. Er gebeurde gelukkig niets. De twee dagen daarna moesten we in de omgeving van de IJsselbrug in de loopgraven werken."

Deze foto is vermoedelijk gemaakt te Zwolle op zaterdag 14 april 1945 toen alle gijzelaars ongedeerd terugkeerden in Heino en de bevrijding alsnog kon worden gevierd.

Gijzelaarsdrama in Heino (Foto: Foto: Onbekend / Bron: Vereniging voor Heemkunde "Omheining" te Heino)