Topdrukte bij speelgoedwinkel Ambt Delden, Henriëtte tovert tuin in Goor om tot speeltuin

"We waren in het begin nog huiverig, maar gisterochtend stonden de eerste klanten bij opening al voor de deur", zegt eigenaresse Geronique van de Riet. "Het zonnetje speelt natuurlijk een grote rol, maar we zien dat er ook veel educatief speelgoed verkocht wordt."

Tekst gaat verder onder de video

Van de Riet merkt dat ouders hun kinderen moeten vermaken en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. "Ouders zijn blij dat ze naar de winkel kunnen om wat extra speelgoed te kopen. Je moet ze toch wel minimaal drie weken vermaken."

Buurtspeeltuin

Een van die ouders is Henriëtte Posthumus. Ze woont in Goor en kocht gisteren speelgoed bij Van de Riet. Met al dat speelgoed vermaakt zij haar eigen kinderen, maar ook die in de buurt. "Het is een soort buurtspeeltuin geworden. Ik vroeg mij bij de afgekondigde maatregelen af: wat kan ik allemaal gaan doen? Nu geef ik 's ochtends lesjes aan mijn twee dochters en 's middags laat ik ze hier spelen met kinderen uit de buurt."

Maar is dat wel slim, want de kans op het overdragen van het virus wordt daarmee groter? "We proberen er zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Ik merk dat de kinderen ook beseffen wat het virus is en hoe je het over kan dragen. Doordat alle kinderen in mijn tuin komen spelen heb ik goed zicht met wie ze allemaal omgaan."

Daarnaast neemt Henriëtte nog de nodige maatregelen. "Zo hebben alle kinderen hun eigen bekertje met hun naam erop. Ook laat ik ze veel hun handen wassen en duiken ze niet bovenop elkaar."

Ieder kind krijgt haar eigen bekertje (Foto: RTV Oost)