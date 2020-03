Bestuurder LTO Noord pleit voor noodfonds voor land- en tuinbouw

Er moet een noodfonds komen om met name land- en tuinbouwers te helpen die in de financiële problemen komen door de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt bestuurder Ben Haarman van LTO Noord.

Haarman wil daarover in gesprek met het ministerie van Landbouw en UWV. Met name land- en tuinbouwbedrijven zoals in de Koekoekspolder in Overijssel dreigen het zwaar te krijgen de komende weken of maanden. "Bij melkveehouderijen en bij de productie van vlees gaat het nog wel goed, maar de klappen vallen in de tuinbouw en de sierteelt", zegt Haarman.

Nieuw plantseizoen

"De vraag valt weg of exportmogelijkheden zijn er niet meer en hoe ga je dat opvangen. Hoe ga je daar mee om?", zegt Haarman. "We staan voor het nieuwe plantseizoen in het voorjaar en dan werken hier heel veel buitenlandse werknemers. Hoe houden we die hier? En als ze weggaan, hoe krijgen we het dan hier vlotgetrokken."

Eerder vandaag werd al bekend dat er een speciaal crisisteam opgericht is door boerenbelangenorganisatie LTO om agrarische bedrijven te helpen die in de problemen komen door ziekte van medewerkers of inhuurkrachten. "De voedselvoorziening komt niet in gedrang. Daarvoor staan we garant", zegt Haarman. "Het is veel meer de vraag hoe we het georganiseerd krijgen."

Noodfonds

De kans dat buitenlandse arbeidskrachten vertrekken naar hun eigen land is reëel op het moment dat grenzen gesloten worden. Dat gebrek aan arbeidskrachten moet worden opgevangen, maar er gaan ook mensen ziek worden door corona. Ook dat moet worden opgevangen, vindt Haarman. "Er zal hoe dan ook een noodfonds nodig zijn, zodat bedrijven financiële klappen kunnen opvangen."

Met zijn vraag om een noodfonds kan Haarman achter in de rij aansluiten, omdat er natuurlijk veel meer sectoren in moeilijkheden verkeren of zeer binnenkort problemen krijgen. Haarman realiseert zich dat. "Het is inderdaad maar de vraag of dat geld er is, want het is niet alleen maar de land- en tuinbouw. Veel meer sectoren worden zwaar geraakt."

Voedselproductie

Het maakt volgens Haarman des te duidelijker dat er gesprekken plaats moeten vinden over noodmaatregelen die genomen kunnen worden. "Maar wat nu van het allergrootste belang is, is dat wij de voedselproductie overeind houden en de organisatie daar om heen. En dan heb je het over transport en distributie."