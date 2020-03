Deventer ondernemers beginnen bezorgservice: 'De binnenstad komt naar u toe'

"Het is een actie van alle Deventer binnenstadsondernemers om hun producten bij de mensen thuis te laten bezorgen", zegt binnenstadsmanager Peter Brouwer. "We hebben een website, we hebben fietskoeriers die de spullen wegbrengen en de Spar-supermarkt in het centrum is een pick-up en verzamelpunt."

Saamhorigheid

De actie wordt massaal ondersteund door de binnenstadsondernemers. Peter Brouwer proeft een grote saamhorigheid: "Iedereen staat tijdens deze crisis in een andere stand. Alles wordt vloeibaar en kan in één keer. We praten niet meer over kosten, maar maken het gewoon mogelijk."

Nicole van der Linden is eigenaar van een lingeriezaak aan de Smedenstraat. Ze merkt het dat er minder klanten in haar winkel komen. Ze doet van harte mee aan de actie. "Het is een goed initiatief in rare tijden. We moeten creatief zijn en goed voor elkaar zorgen. Ook voor onze vaste klanten die nu niet naar de binnenstad komen. Het is een extra service en we bezorgen met alle plezier."

Uitstekend plan

Buurman Bert Bosman van musicshop Disc is ook enthousiast. "Een uitstekend plan in deze moeilijke tijdens voor de hele economie. In welke branche je ook werkt. Ik hoop dat het gaat werken."

De website waar mensen terecht kunnen heet: www.bezorgenindeventer.nl.