Roel uit Lutten is eindelijk van zijn mondkapjes af: "In één avond alle 6000 verkocht"

Toen de vraag naar mondkapjes vier weken geleden opeens toenam, zag ondernemer Roel Kelder uit Lutten kansen. Hij sloeg er een paar duizend in en zag hoe ze als warme broodjes over de toonbank gingen. Maar toen er een tekort dreigde in de zorg, besloot hij ze tegen de kostprijs te verkopen aan de medische wereld. Hij is ze nu alle zesduizend kwijt, al bleek dat lastiger dan gedacht.

"De telefoon rinkelde de hele avond non-stop", blikt de ondernemer terug op gisteravond. "Rond middernacht was ik er doorheen."

Hij had kapjes in alle soorten en maten: met of zonder uitademingsfilter, niet-vochtdoorlatende varianten, of kapjes die alleen voor cliënten gemaakt zijn. "Het maakte de kopers weinig uit, als ze er maar wat hadden", zegt Roel.

Ministerie had geen interesse

De ondernemer wilde ze in eerste instantie aan het ministerie van Volksgezondheid verkopen, maar die partij was niet geïnteresseerd. "Ze namen pas ladingen aan vanaf 80.000 stuks. Dan zakt mij de broek af."

En dus zocht Roel andere geïnteresseerden, via Facebook. Maar ook dat mislukte; de site weigerde mondkapjes-advertenties. Nadat RTV Oost over zijn situatie had geschreven, stond de telefoon roodgloeiend. Het grote merendeel van de kopers is huisarts of verpleegkundige.