Zoveel miljonairs wonen er bij jou in de gemeente (Foto: Getty Images / Digital Vision)

Woon je in Staphorst? Dan is de kans het grootst dat jouw buren miljonair zijn; het is de Overijsselse gemeente waar naar verhouding de meeste miljonairs wonen (6,1 procent). Enschede heeft relatief gezien de minste huishoudens met een vermogen van zes nullen (2,1 procent).

Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft uitgebracht over het jaar 2018. Om te bepalen of iemand miljonair is, is ook de waarde van een eigen woning en de eventuele hypotheekschuld meegerekend.

Staphorst neemt de koppositie na twee jaar weer over van Tubbergen, dat het aantal miljonairs trouwens wel zag toenemen (van 4,1 procent naar 5,4 procent in een jaar). In Staphorst groeide dat percentage van 3,7 procent naar 6,1 procent.

In totaal telt Nederland 207 duizend miljonairs, 11.700 daarvan wonen in Overijssel. Zwolle is onze stad met de meeste miljonairs; afgerond duizend, gevolgd door Enschede; afgerond negenhonderd. Deventer en Hof van Twente maken de top drie af: beide afgerond zevenhonderd miljonairs.

Meer miljonairs, minder koopkracht

Het aantal miljonairs steeg de afgelopen jaren iets minder hard als je rekening houdt met inflatie. Door stijgende prijzen kan je van een miljoen euro minder kopen. Een miljoen is in 2018 dus minder waard dan in eerdere jaren.