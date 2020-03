Samenwerkende ziekenhuizen 'voorzichtig optimistisch' over bedden en personeel

Bestuurder Ina Kuper van de Isala is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg, ROAZ. Dit is een samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in Zwolle, Hardenberg, Deventer, Harderwijk en Apeldoorn met de huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorg, verloskundigen en kraamzorg uit dat werkgebied.

Ruimte over

Kuper verwacht hier geen Brabantse toestanden: "Dat vertrouwen heb ik zeker, we hebben geleerd van de ontwikkelingen in China en ook in Brabant. Wij kunnen pro-actief reageren, en hebben op tijd alle planbare niet-acute zorg afgeschaald. Zo creëer je meer ruimte in de ziekenhuizen voor bedden en IC-plaatsen."

Er is nu ruimte over in de ziekenhuizen, de afdelingen die zijn vrijgemaakt voor Covid-19 patiënten zijn nog lang niet vol, ziet Kuper: "Het ziekenhuis is bijna leeg, we zitten eigenlijk een beetje te wachten. Het druppelt nu, maar de storm moet nog losbarsten, zo voelt het wel."

Mensen en materialen

Tot nu toe heeft Isala genoeg personeel en is het ziekteverzuim nog laag. Maar ook hier werken de ziekenhuizen alvast vooruit op een eventueel tekort, zegt Kuper: "We zijn nu al verpleegkundigen aan het trainen die normaal gesproken op de poliklinieken werken, zodat ze straks ook op de verpleegafdelingen inzetbaar zijn."

Tot nu toe is in Overijssel nog geen tekort aan beschermend materiaal, maar dat probleem zit er wel aan te komen, ziet Kuper: "We hebben samen één regionaal depot, waar de materialen worden verdeeld. We kunnen nu nog wel even vooruit, maar landelijk is dit wel een groeiend probleem."

"Flatten de curve"

De maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn genomen zijn gericht op het voorkomen van een enorme piek in patiënten, die de zorg totaal zou ontregelen. Ina Kuper is voorzichtig optimistisch over het verloop tot nu toe: "Ik denk en hoop echt dat alle maatregelen die we met elkaar nemen een minder hoge piek gaan opleveren."

Maar om een gevaarlijke piek te voorkomen moet wel de hele samenleving meewerken: "Het één kan niet zonder het ander", zegt Ina Kuper, "Onze zorgmedewerkers werken zich helemaal te pletter om het allemaal goed voor elkaar te krijgen, maar het werkt alleen in combinatie met het gedrag dat we allemaal moeten vertonen."