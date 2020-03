Quarantaine Show bij RTV Oost

Huiskamervoorstelling

Een speciale theatervoorstelling in de huiskamer. Een aantal Overijsselse theatermakers brengt een speciale “Quarantaine Show” op de planken vanuit theater de Reggehof in Goor. Uiteraard is hier geen publiek bij aanwezig. Bert Eeftink doet het woord namens de artiesten: “Wij zitten momenteel allemaal zonder werk, maar willen toch graag wat doen. Daarom dit idee voor een speciale voorstelling, gemaakt door Overijsselse artiesten” .



Bekende Overijsselse artiesten

Bekende Overijsselaars hebben hun medewerking toegezegd: André Manuel, Thijs Kemperink, Helligen Hendrik, Erwin Nyhoff, Hendrik Jan Bökkers en Nathalie Baartman leveren allemaal een bijdrage, variërend van sketches, columns tot liedjes en gedichten. “Het kan over de actuele situatie gaan maar ook over hele andere dingen. We beseffen dat de situatie ernstig is maar willen er toch een enigszins opgewekt geheel van maken” aldus Eeftink.



Coronavirus

Sinds het RIVM strenge maatregelen heeft genomen om het coronavirus in te dammen, zijn alle theatertournees voorlopig stilgelegd. Het initiatief voor de show zonder publiek is dan ook min of meer spontaan ontstaan. “Maar iedereen was meteen enthousiast”, aldus Bert Eeftink. “Natuurlijk zullen we alle regels, zoals voorgeschreven door de experts, opvolgen. Niet teveel mensen in één ruimte en afstand van elkaar houden”.



De Quarantaine Show zie je zaterdagavond 21 maart om 21.00 uur op TV Oost en wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist