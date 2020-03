Verkeersslachtoffer Manuela kan door corona nergens terecht en moet het nu thuis maar zien te rooien

Het voelt aan alsof ze thuis is gedumpt. Nadat Manuela Elshof (20) was uitgerevalideerd, werd ze thuisgebracht. Maar eigenlijk is het niet te doen in een krappe woonkamer met bovendien een vader en moeder met fysieke ongemakken. Intussen probeert huisarts Jeanette Silvius wanhopig een plek voor haar te vinden. “Maar door alle coronamaatregelen is dat niet te doen”, aldus de huisarts.

Met heel veel passen en meten lukte het uiteindelijk Manuela’s bed de woonkamer in te loodsen van de kleine woning in de Hengelose wijk Hasseler Es. Waar Manuela nu volledig is aangewezen op haar ouders. En dat is eigenlijk niet te doen voor moeder Rikie, die als hartpatiënt feitelijk ook nog haar echtgenoot Martin, die een dubbele hernia en artrose heeft moet verzorgen. “Ik probeer haar dus maar zoveel mogelijk te ontlasten”, zegt Manuela. “Vraag alleen haar hulp als het echt niet anders kan.”



Aanrijding in Tegelen

Manuela raakte zwaargewond toen ze eind januari op de A73 ter hoogte van het Limburgse Tegelen werd geschept door een auto. Omdat ze het leven niet meer zag zitten, was ze de snelweg op gerend. “Mij was psychische hulp beloofd vanwege PTSS en borderline, maar toen die uitbleef zag ik geen uitweg meer.”

Ze brak beide benen, haar ruggenwervel en twee nekwervels. “Ik ben zes uur lang geopereerd, mijn benen zitten vol met platen en schroeven. Had onder meer een gebroken schouder. Toen ik bijkwam, had ik het heel zwaar. Had het er vooral moeilijk mee dat ik het had overleefd.” Maar nu heeft het vizier toch weer op de toekomst gericht. “Ik vecht voor mijn leven.”

Roessingh

Nadat ze vier weken in het ziekenhuis lag, werd ze overgebracht naar revalidatiekliniek Het Roessingh in Enschede. Daar werd ze afgelopen maandag ontslagen. Een woordvoerster in een reactie: “In het kader van de privacyregelgeving kunnen we niets vertellen over individuele patiënten, maar in z’n algemeenheid kan ik wel zeggen dat, wanneer patiënten zijn uitbehandeld, ze naar huis gaan. Het is de bedoeling dat de huisarts ze vervolgens verder helpt.”



Coronacrisis

En daar wringt de schoen met name. Want huisarts Jeanette Silvius zegt op een muur te stuiten. Voornaamste reden: de coronacrisis. “Ik heb van alles geprobeerd, maar overal krijg je hetzelfde antwoord. Vanwege corona is er geen thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook geen fysiotherapie.” Andere opties? “Wat het in Manuela’s geval extra gecompliceerd maakt, is dat er niet alleen sprake is van fysieke, maar ook psychische problemen. En dat maakt de opvangmogelijkheden alleen maar ingewikkelder.”

Cruciale maanden

Hoe dan ook, thuis heeft Manuela volgens haar huisarts geen enkel perspectief: “Vooral omdat haar ouders totaal niet in staat zijn haar te verzorgen. Terwijl juist de eerste maanden van het revalidatieproces juist zo cruciaal zijn voor een verder herstel. Want of ze al is uitgerevalideerd, daar zijn de meningen nogal verdeeld over. Wat mij betreft is ze nog maar net halverwege.”

De huisarts probeert het gezin nu vooral met raad en daad bij te staan: “Sinds maandag ben ik er nu al een keer of vier, vijf geweest. Maar het vervelende is dat je je als arts het putje van de zorgsector voelt. Ik moet het maar zien op te lossen, terwijl er door in dit coronatijdperk eigenlijk geen mogelijkheden zijn.”

Enorm veel stress

Manuela’s moeder is na twee dagen al helemaal ten einde raad, terwijl ze geen idee heeft hoe lang de situatie rond haar dochter nog voortduurt: “Ik weet niet meer wat ik het eerst of het laatst moet doen. Dit levert enorm veel stress op.”

Manuela doet vooral haar uiterste best om haar moeder maar niet tot last te zijn: “Ik lig nu al sinds maandagmiddag in bed en kom er niet uit. Staan lukt niet. Zitten zelfs ook niet. Ik zie dat mijn moeder alles doet wat in haar vermogen ligt, maar op een gegeven moment houdt het op. Ik ben die dag de snelweg op gerend. Sindsdien staat mijn leven op de kop. Maar ik heb nu eigenlijk nog maar één wens: ik wil weer leven en kunnen bewegen!”

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113Online via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.