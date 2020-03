RTV Oost brengt met speciale Quarantaine Show het theater naar jouw woonkamer

De show wordt - vanzelfsprekend zonder publiek - opgenomen in theater De Reggehof in Goor.

Nu een bezoekje aan een evenement, theater of kroeg dezer dagen uit den boze is, zitten ook veel artiesten werkloos thuis. Voor een aantal Overijsselse theatermensen was dat aanleiding de hoofden bijeen te steken om vervolgens gezamenlijk een speciale Quarantaine Show in elkaar te draaien

Helligen Hendrik zit even zonder werk

Bert Eeftink, alias Helligen Hendrik, voert het woord namens de verschillende deelnemers: "Wij zitten momenteel allemaal zonder werk, maar willen toch graag wat doen. Daarom dit idee voor een speciale voorstelling, gemaakt door Overijsselse artiesten."

Meerdere bekende Overijsselaars hebben hun medewerking toegezegd. De cabaretiers Helligen Hendrik, André Manuel, Thijs Kemperink, Natalie Baartman en de zangers Hendrik Jan Bökkers en Erwin Nyhoff leveren een bijdrage. Dat varieert volgens Bert Eeftink van sketches en columns tot liedjes en gedichten. "Dat kan over de actuele situatie gaan, maar ook over hele andere dingen. We beseffen dat de situatie ernstig is, maar willen er toch een enigszins opgewekt geheel van maken."

Spontaan idee

Het idee voor de show zonder publiek is volgens Eeftink min of meer spontaan ontstaan nadat alle theatertournees vanwege het coronavirus met onmiddellijke ingang werden stilgelegd. "Iedereen was meteen enthousiast. En uiteraard zullen we alle regels, zoals voorgeschreven door de experts, opvolgen. Niet teveel mensen in één ruimte en afstand van elkaar houden."

De Quarantaine Show wordt zaterdag om 21.00 uur op TV Oost uitgezonden en zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. De uitzending is bovendien terug te zien via RTVOost.nl/tv/gemist.