Auto die is gebruikt om juwelierszaak in Haaksbergen te rammen blijkt gestolen

De zwarte Mercedes met Duits kenteken die maandagochtend is gebruikt om een juwelierszaak in Haaksbergen te rammen blijkt te zijn gestolen. Bij de ramkraak aan de spoorstraat zijn twee mannen op een knalgele scooter vertrokken met een kussensloop vol sieraden.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De scooter waarop ze zijn gevlucht is zo'n 750 meter verderop gevonden aan de Marijkestraat. Daar was de scooter in brand gestoken.

"Het rammen van die juwelierszaak met die auto maakte een enorm lawaai", vertelt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. "Daar werden veel buurtbewoners wakker van. Dus we hebben veel getuigen gesproken die ons meer over de mannen kunnen vertellen."

Adidas trainingspak met oranje strepen

Ze droegen allebei een zwarte bivakmuts", vervolgt Passchier. "De mannen zijn allebei zo'n 1.75m lang. De bestuurder van de auto, en later de bestuurder van de scooter was volledig in het zwart gekleed. De andere man droeg een blauw Adidas trainingspak met drie oranje strepen aan de zijkant. Dat is wel opvallend."

Ook de knalgele scooter waarop de mannen direct na de ramkraak vertrokken viel op. "We willen graag weten van welk merk deze scooter is en wie 'm die nacht heeft zien rijden. Alle informatie daarover is welkom."

"Getuige probeerde sleutel uit scooter te trekken"

Het had weinig gescheeld of de daders hadden helemaal niet kunnen vertrekken op die scooter. "Een getuige is op het lawaai afgekomen en heeft geprobeerd de sleutels uit die stationair draaiende scooter te trekken", zegt Passchier. "Maar hij is gevlucht toen de mannen naar buiten stormden. Er werd tegen hem geschreeuwd en hij werd bedreigd. Dat schreeuwen gebeurde in het Nederlands maar er was wel een buitenlands accent hoorbaar."

De gestolen auto had een Duits kenteken, beginnend met de letters "HN". "Wij willen heel graag weten wie die auto heeft zien rijden en waar die voor de ramkraak heeft gestaan."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis)

- Stuur de politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000