"Heerlijk toch?”, zegt de eerste ouder die we tegenkomen. "De kids kunnen lekker rondrennen en spelen, terwijl wij een frisse neus halen."

"Het is een soort dagbesteding. ‘s Ochtends beginnen we met wat taal- en rekenlessen, ‘s middags lekker de natuur in." Maar het coronavirus wordt niet helemaal vergeten, benadrukt een andere ouder. "We hebben voor alle kinderen aparte lunchpakketjes en we laten zien niet knuffelen."



Ondanks dat het allemaal fier en vrij is in Salland deze ochtend, beseffen de wandelaars de ernst van de situatie wel. "Ik heb het idee dat nog niet heel Nederland zich bewust van de risico’s is, maar ik besef mij het wel. We moeten er met z’n allen het beste van maken."

Corona-ontwijkend gedrag: heerlijk wandelen op Sallandse Heuvelrug (Foto: RTV Oost)