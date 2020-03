Oad zet de bloemetjes buiten bij verzorgingshuizen, ouderen in Enter fleuren op

"Helaas een bus zonder mensen, dat hadden we natuurlijk het liever anders gezien. Maar dan moeten we een ander goed doel voor de bus vinden, zoals vandaag met bloemen", zegt Arjan Koster, directeur van Oad.

tekst gaat verder onder de video

"Zaterdag las ik de krant waarin een verhaal over het veilingshuis in Amstelveen stond, dat zij negentig procent van de bloemen moesten vernietigen omdat er op dit moment door de coronacrisis geen markt voor is. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Dus toen benaderde ik het veilingshuis of ik de bloemen kon ophalen om uit te delen bij verzorgingshuizen."

De keuze voor verzorgingshuizen, zoals Het Reggedal in Enter, was een bewuste. "Deze mensen worden extra hard geraakt. Ze mogen veelal geen bezoek meer ontvangen en behoren tot de kwetsbare groep. Daarom is het erg mooi om hen de bloemen te geven."

Lachend op het balkon

En of ze het in de verzorgingshuizen een goed idee vinden? "Jazeker", zegt Marije Brunnenkreef van Het Reggedal. "Het is hartstikke leuk voor de bewoners, het fleurt ze weer een beetje op. Ze zijn nu best onrustig omdat ze geen familie meer kunnen ontvangen, er heerst een sobere sfeer."

Hoe graag Arjan de bloemetjes ook bij de mensen wil afgeven, het mag niet. "Wij nemen alle bloemetjes mee naar binnen en bezorgen ze bij de bewoners", vervolgt Marije. "Vanwege het virus mag alleen het personeel nog contact met ze hebben."