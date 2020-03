Celstraf in spraakmakende ontuchtzaak met jonge meisjes

Een twintigjarige man uit het Achterhoekse Neede is veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens seksueel misbruik van meisjes in de leeftijd van veertien tot zestien jaar. De slachtoffertjes komen uit de Achterhoek, maar ook uit Haaksbergen. De Achterhoeker zou als een 'seksueel roofdier' heel bewust op erg jonge meisjes hebben 'gejaagd'. De officier van justitie eiste ook tbs, maar die werd uiteindelijk niet opgelegd.

De man stond terecht voor ontucht met zeven meisjes, maar uiteindelijk achtte de rechtbank Gelderland in vijf gevallen het seksueel misbruik bewezen. De rechtbank veroordeelde de man tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Ook moet de Achterhoeker een schadevergoeding van tweeduizend euro aan zijn slachtoffers betalen. Bovendien moet de man zich laten behandelen en mag hij geen drank en drugs gebruiken, aldus de rechtbank in het vonnis.

Geruchtmakend

De zedenzaak baarde veel opzien in Neede, net over de provinciegrens. Behalve vanwege de leeftijd van de slachtoffers ook omdat vrienden van de twintigjarige - nadat de affaire aan het licht kwam - de meisjes en hun familie zouden hebben bedreigd.

De jongeman is in het verleden vaker veroordeeld voor drugsdelicten en werd tot tweemaal toe voorwaardelijk veroordeeld. Bovendien is hij volgens justitie gedurende zijn proeftijd meerdere keren in de fout gegaan.

Feestjes met drank en drugs

De man zou volgens justitie zijn slachtoffers hebben misbruikt tijdens feestjes, waarbij drank en drugs in het spel zouden zijn. Meerdere van de meisjes werden door hem ontmaagd. Ook stond hij terecht voor het maken van kinderporno en het in het bezit hebben ervan.

De man, afkomstig uit de Needse buurtschap Noordijk, ontkende dat hij de meisjes zou hebben gedrogeerd. Volgens hem hadden ze geheel vrijwillig seks met hem.

De rechtbank stelt in het vonnis dat er sprake was van een ongelijke relatie: de man had reeds seksuele ervaring en voor de meeste meisjes gold dit niet. Ook waren meerdere meisjes dusdanig onder invloed van drank en drugs dat ze zich naderhand niets herinnerden.

Emotionele reacties

Ouders van de slachtoffers reageerden tijdens de rechtszaak uiterst geëmotioneerd. Daarbij maakten ze melding dat vrienden van de Needenaar niet alleen de meiden maar ook de rest van de familie hadden bedreigd. Zo zouden ze ruiten hebben ingegooid en zich schuldig hebben gemaakt aan stalking, bedreiging en belediging. Een van de gezinnen liet weten te willen verhuizen.

'Geen seksueel roofdier'

De advocaat van de jongeman vond dat justitie een verkeerd beeld van zijn cliënt had geschetst en was de Achterhoeker al helemaal geen 'seksueel roofdier'. Volgens hem was er geen sprake van ontucht, reden waarom hij om vrijspraak vroeg.

Tegen de Achterhoeker was vier jaar celstraf en tbs geëist.