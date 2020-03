Eenzame en verwarde ouderen: Strenge bezoekregeling en géén gezamenlijke activiteiten

"Hele vervelende maatregelen voor deze doelgroep. Een groot aantal kunnen we het ook niet uitleggen. De gevolgen merken ze wel en juist dat maakt het zo vervelend", aldus Jos van der Wal, regiomanager van Trivium Meulenbelt Zorg.

Alles op slot

In de grote hal is, middels grote houten platen, een klein looppad gecreëerd. Hier treffen we af en toe een medewerkster. "Het restaurant, het gezondheidscentrum én de recreatiezalen, zijn allemaal gesloten. Normaal gesproken hebben onze bewoners een dagprogramma, ontvangen we cliënten voor de dagbesteding en treffen we hier een groot aantal inwoners van Borne, die gebruik maken van onze voorzieningen", aldus Van der Wal.

De hal is afgesloten (Foto: RTV Oost/Esther Rikken)

Bezoekersregeling

Op dit moment is het leeg in 't Dijkhuis, stil en dus bijna unheimisch. "Gelukkig kan ik mijn schoonmoeder nog bezoeken, één keer per dag en dan een kort bezoekje. Mijn man heeft een longaandoening en hij komt voorlopig even niet in 't Dijkhuis", aldus bezoekster Arlette Wiggers. "Het is een rare situatie, zeker wanneer je 't Dijkhuis binnenkomt. De entree is normalerwijs een springlevend gebeuren en nu compleet het tegenovergestelde."

Grote impact

"We hebben de situatie op dit moment goed onder controle, maar voor de bewoners en de werknemers heeft het hele coronavirus een ontzettend grote impact. Laten we met zijn allen goed de gestelde regels blijven hanteren om de schade zoveel mogelijk te beperken, voor jong en oud", vertelt Van der Wal, die ondertussen een 'verdwaalde' bewoonster weer naar haar woongroep stuurt.

't Dijkhuis in Borne (Foto: RTV Oost/Esther Rikken)