Provincie komt bedrijven tegemoet om gevolgen coronacrisis in te dammen

Nadat het kabinet gisteravond al met maatregelen kwam om het bedrijfsleven te helpen de coronacrisis door te komen, komt ook de provincie Overijssel in actie. Gedeputeerde economie Eddy van Hijum: "De Overijsselse economie wordt breed geraakt. We gaan het bedrijfsleven helpen en ontzien waar dat kan."

De provincie gaat openstaande facturen binnen een week betalen, waar dit normaal gesproken tien dagen is. Ook zullen provinciale uitvoeringsorganisaties zoals Oost NL en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) inningen stopzetten als een bedrijf aangeeft in betalingsproblemen te komen.

Van Hijum: "Ondernemers maken op dit moment kosten, terwijl inkomsten snel afnemen. Meer nog dan een lening zijn het MKB en familiebedrijven gebaat bij een adempauze in betalingen. Met deze maatregelen komen wij aan deze veelgehoorde wens tegemoet."

Subsidies en sponsorbijdragen

Verleende subsidies en sponsorbijdragen worden uitgekeerd, ondanks dat activiteiten en evenementen niet door kunnen gaan. Ondernemers kunnen gebruik maken van loketten voor ondernemers en professionele uitvoeringsorganisaties op economisch gebied zoals Novel-T, Kennispoort en Cleantech Regio Development. De provincie bekijkt hoe zij de uitvoering van de crisismaatregelen via de bestaande structuren verder kan ondersteunen.

Landelijke maatregelen

De gedeputeerde is blij met de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen. Onderdeel van dit pakket zijn een verruiming van de regeling voor werktijdverkorting, een noodloket voor bedrijven die in de problemen komen en een regeling waarbij zzp'ers direct in aanmerking komen voor een aanvulling op hun inkomsten om te voorzien in levensonderhoud.

Van Hijum: "Ik ben vooral enthousiast over de mentaliteit die het rijk laat zien: Whatever it takes…! Dat zien we terug in de maatregelen. Het is een robuust pakket waarvoor tientallen miljarden euro’s beschikbaar worden gesteld. Met onze sterke Overijsselse middenstructuur stellen we alles in het werk om bedrijven te helpen om deze noodhulp te vinden, en om uiteindelijk samen sterker uit de crisis te komen."