Grote Kerk in Zwolle krijgt 3,5 miljoen euro voor restauratie

Met de zorgen rond het coronavirus in het achterhoofd vind Janco Cnossen, voorzitter van de Stichting Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, het surrealistisch om met een heel blij bericht te komen. Maar toch: de subsidie van 3,5 miljoen euro die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft toegekend voor de restauratie van de Grote of Sint Michaëlkerk betekent heel veel: "We zijn ontzettend blij."

"Het past niet bij de sfeer van deze tijd", zegt Cnossen. "Maar we willen toch wel iets laten merken: we zijn sinds april vorig jaar met de subsidieaanvraag bezig geweest." En met succes, want de stichting krijgt tachtig procent van het aangevraagde bedrag van 4,5 miljoen euro.

Eeuwenoud gebouw

"Naast het basisbedrag van dertig procent, krijgen we tien procent extra doordat we de toegankelijkheid hebben vergroot." Ook was er nog veertig procent bovenop het basisbedrag te krijgen door verduurzaming van het gebouw. "Dat is in dit geval wel lastig", zegt Cnossen over het eeuwenoude gebouw. "We hebben een plan gemaakt en dat is goedgekeurd. We investeren daar zelf 350.000 euro in."

Naast dat bedrag moet de stichting dus zelf nog ongeveer 950.000 euro krijgen. "Dat wordt in eerste aanleg een lening. Daarvoor hebben we in februari een garantstelling van de gemeente gekregen. Daarmee konden we naar de bank voor de lening. In september gaan we aan de slag met fondsenwerving."

Start in september

Dan begint ook de restauratie, vertelt Cnossen. "Normaal gesproken dan, we weten natuurlijk niet hoe de wereld er dan uitziet. De restauratie gaat in onderdelen. Denk dan aan de buitenkant eerst: dakgoten, voegen en restauratie van de steunberen." Het afgelopen half jaar was de kerk van binnen al aan de beurt. "Als we meteen binnen beginnen, gaat dat ten koste van de exploitatie van de kerk."

De subsidie is gegeven voor een periode van vier jaar en geldt dus tot en met 2024. De Grote of Michaëlskerk, in het centrum van de stad, trekt jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers.