RTV Oost herhaalt regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond

Van Jonge Leu en Oale Groond

Deze populaire serie speelt zich af in het denkbeeldige Twentse dorp Dinkelo. Centraal staan de belevenissen van de familie Wildspieker en hun mede-dorpelingen. Als vader Hendrik Wildspieker komt te overlijden keren zijn kinderen terug naar Twente voor de begrafenis. We maken kennis met dochter Fenna, journalist te Zwolle en niet al te gelukkig in haar huwelijk; Alwie, de beoogde bedrijfsopvolger die zijn eigen weg is gegaan en alle zeilen moet bijzetten om aan de wensen van zijn vrouw te kunnen voldoen; en Monkie, de jongste en de sportieveling van de familie. Alwie dringt aan op familieoverleg over moeder Minie, die niet alleen op de boerderij kan blijven wonen. Komt het tot een verkoop, of trekt er iemand bij Minie in?

Van Jonge Leu en Oale Groond zie je elke werkdag om 16.00 uur bij TV Oost. Elke aflevering wordt herhaald om 21.00 uur en de volgende ochtend om 08.00 uur.

Het Oversticht

In het historisch programma Het Oversticht worden diverse onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht. De eerste afleveringen belichten de historie van Burgers Fietsenfabriek in Deventer, de aanleg van kanaal Almelo – Nordhorn, de eerste Turkse gastarbeiders in Nederland, de aanleg van de A1, de historie van de IJsseldelta, de opkomst en ondergang van de Ruslui en de oprichting van FC Twente in 1965.

Het Oversticht zie je elke werkdag om 16.35 uur bij TV Oost en wordt bijna elke werkdag herhaald om 21.40 uur en de volgende ochtend om 08.40 uur.