UPDATE: vrouw die shopt op kosten van slachtoffer phishing in Enschede is herkend

Een 59-jarige man uit Enschede is slachtoffer geworden van phishing. Hij klikte op een link in een mail die afkomstig leek van de ING-bank, maar in werkelijkheid werden daardoor zijn gegevens gestolen door internetcriminelen. Enkele weken nadat hij op de link had geklikt zag hij allerlei vreemde bedragen van zijn bankrekening verdwijnen. Een vrouw bleek in Enschede grote partijen sigaretten te kopen op zijn kosten.

De 59-jarige man kreeg begin januari een mail van de ING-bank. Daarin stond dat hij een update zou krijgen voor mobiel bankieren. Hij klinkt op de link in de mail en vult gegevens in, maar dat had hij beter niet kunnen doen. Want de mail was niet van de bank, en de site waarop hij terecht kwam om gegevens in te vullen ook niet. Internetcriminelen zijn achter al zijn bankgegevens gekomen.

Vrouw 'shopt' voor 1650 euro

Daar merkt de man de eerste weken niets van, maar op 28 januari wel. Dan doet een vrouw binnen een uur voor 1650 euro boodschappen en ze koopt vele sloffen sigaretten. Dat doet ze onder meer bij Jumbo in de wijk Stadsveld in Enschede, bij Dirk van den Broek aan het Oogstplein en bij meerdere tankstations.

Politiewoordvoerder Sigrid Passchier roept op altijd alert te zijn bij mails die lijken van je bank te komen. "In de phishing-mails staat bijna altidj iets dat je direct moet doen, bijvoorbeeld je pas vervangen of een nieuwe code aanvragen. Zo'n bericht kun je vrijwel altijd meteen verwijderen. Want zulke mailtjes stuurt de bank niet."

'Antibacteriële bankpas'

"Ook mails waar je op een link moet klikken niet", vervolgt Passchier. "In deze Corona-tijd worden er zelfs mails verstuurd waarin staat dat je een 'antibacteriële bankpas' kunt aanvragen. Of dat bankpassen vervangen moeten worden om het virus niet te verspreiden. Dat is allemaal phishing. Trap daar niet in. En vertrouw je 't niet? Bel dan altijd met je bank voordat je ergens op klikt. Tips om phishing te voorkomen staan ook op politie.nl/phishing."

UPDATE 20 maart: de vrouw is aan de hand van de beelden herkend.