Complete klas van Deltion College volgt les via de webcam

Naar school mogen ze niet, maar ze willen wel graag les: een groep leerlingen van het Deltion College in Zwolle die dit jaar examen moet doen. De school speelt daar op in door online les te geven.

Docent Bram Pruntel heeft een voortrekkers-rol bij Deltion. Hij heeft eerder al een cursus gevolgd over afstandsleren, maar dat nog nooit in de praktijk toegepast. Woensdagmiddag zou hij in zijn klas les geven aan veertien leerlingen die voor het eindexamen staan. Het vak dat hij geeft, is technisch tekenen. Leerlingen leren daarbij hoe je een 3D-tekening maakt op de computer.

Voor de webcam

Zijn klas was leeg en toch volgden alle veertien leerlingen de les. Ze zaten allemaal thuis voor de webcam terwijl Bram Pruntel in zijn eentje in het klaslokaal stond.

Normaal gesproken gebruikt Pruntel een beamer om een voorbeeld tekening te laten zien. Nu zien de leerlingen dit voorbeeld thuis op hun laptop. En de leraar kan op zijn scherm de ontwerpen van de leerlingen zien. Dit vak leent zich heel goed voor afstandsleren, zegt hij. Bij andere vakken zal dat lastiger zijn.

Vaker afstandsleren

Toch gaat Deltion die uitdaging aan door veel meer lessen via afstandsleren aan te bieden. De docenten worden daarover intern opgeleid. Leerlingen krijgen een email waarin uitgelegd staat hoe ze dat moeten doen. Belangrijk daarbij is wel dat de leerlingen een headset hebben. Leren in een thuissituatie is niet voor iedereen even makkelijk, met name wanneer een leerling niet de enige is die thuis blijft.