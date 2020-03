Dramatische opening kampeerseizoen camping De Kleine Wolf in Stegeren

De Kleine Wolf voorzag een fantastisch campingjaar. Afgelopen januari nog werd de camping door de ANWB bestempeld als de beste Nederlandse camping voor 2020. Maar nu blijven alle plaatsen en caravans toch onbezet.

"Vorige week zeiden we nog tegen elkaar dat de kans wel heel erg klein zou zijn dat Duitsland de grenzen zou sluiten. Maar iedere dag is anders inmiddels en nu gebeurt het toch." Campingeigenaar Anne-Sophie Kat had deze ontwikkeling niet zien aankomen.

'Vier ton schade'

Normaal was het personeel nu druk geweest om het campingterrein klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Dit jaar gaat er veel tijd zitten in het beantwoorden van de talloze vragen van klanten. Volgens Kat gaat het om meer dan duizend boekingen in april. Een forse kostenpost van zeker vierhonderdduizend euro. Extra personeel is opgeroepen om alle campinggasten te woord te kunnen staan.

Omboeken

De camping wil de gasten extra service geven en biedt nu aan om de reservering om te boeken naar het najaar. Veel van hen hebben de reservering namelijk ook al betaald. Omdat de ontwikkelingen niet door de camping zelf veroorzaakt zijn, kan geen geld worden terug gegeven. Veel kampeerders begrijpen het, maar een klein aantal gooit de kont tegen de krib en wil zijn geld terug.

Overheidscompensatie

Veel Duitse gasten maken gebruik van de mogelijkheid om de reservering aan te passen. Omdat er al betaald is, leidt de camping feitelijk weinig verlies. De Kleine Wolf kan nu wel gebruik maken van de werktijdregeling die de regering begin deze week in het leven riep. Voor omzetverlies hoeft de camping waarschijnlijk niet bij de overheid aan te kloppen.

Extra personeel voor camping De Kleine Wolf om gasten om te kunnen boeken (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

De ontwikkelingen rond het coronavirus zijn moeilijk te voorspellen, maar met een volgeboekte camping had mede-eigenaresse Anne-Sophie Kat dit niet zien aankomen. Ze hoopt dan ook dat Nederlandse kampeerders in de maand april gebruik maken van de ruimte op de camping. "Alle huisjes zijn vrij en er is ruimte genoeg."

En als Nederlanders niet kunnen kamperen omdat de situatie niet verandert, dan neemt ze daar genoegen mee. "We moeten het er maar gewoon mee doen, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje."